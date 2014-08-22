النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد "إسعاف" بالطائف

حادث أصيب فيه 5 بينهم طبيب وممرضة وركاب سيارة أخرى و"الصحة" تنعيه

انطلق بسيارة الإسعاف وقطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تَطلبت حالته النقل من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ حيث أوصل المريض إلى المجمع بسلام، وفي طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف التي يقودها لحادث مروري مروع على طريق "الخرمة- رنية" نتج عنه وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة، وركاب السيارة الأخرى.

وأشار "الحميدان" إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة ولله الحمد؛ حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهما، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادث في حينه بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي.

وسأل "الحميدان" المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسرته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد "إسعاف" بالطائف
سبق

انطلق بسيارة الإسعاف وقطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تَطلبت حالته النقل من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ حيث أوصل المريض إلى المجمع بسلام، وفي طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف التي يقودها لحادث مروري مروع على طريق "الخرمة- رنية" نتج عنه وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة، وركاب السيارة الأخرى.

وأشار "الحميدان" إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة ولله الحمد؛ حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهما، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادث في حينه بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي.

وسأل "الحميدان" المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسرته.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
02:04 PM

بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد "إسعاف" بالطائف

حادث أصيب فيه 5 بينهم طبيب وممرضة وركاب سيارة أخرى و"الصحة" تنعيه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
7,260

انطلق بسيارة الإسعاف وقطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تَطلبت حالته النقل من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ حيث أوصل المريض إلى المجمع بسلام، وفي طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف التي يقودها لحادث مروري مروع على طريق "الخرمة- رنية" نتج عنه وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة، وركاب السيارة الأخرى.

وأشار "الحميدان" إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة ولله الحمد؛ حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهما، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادث في حينه بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي.

وسأل "الحميدان" المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسرته.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,960
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,507

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة