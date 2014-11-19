وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.

النمسا تعلن فرض الإغلاق الشامل بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-19 أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا. وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 01:36 PM

النمسا تعلن فرض الإغلاق الشامل بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد أول فبراير المقبل





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أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.

وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.