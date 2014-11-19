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"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

النمسا تعلن فرض الإغلاق الشامل بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا

التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد أول فبراير المقبل

أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.

وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

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النمسا تعلن فرض الإغلاق الشامل بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا
سبق

أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.

وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:36 PM

النمسا تعلن فرض الإغلاق الشامل بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا

التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد أول فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.

وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
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