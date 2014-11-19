النمسا تعلن فرض الإغلاق الشامل بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا

أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.
وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.
أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.
وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.
أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.
وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.
أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا.
وقررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.