"تراحم" توفر مستلزمات وقائية لإصلاحية سجون مكة

في إطار المساعدة ضد تفشي فيروس كورونا

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم" مكة، مبادرة لتأمين بعض المستلزمات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لإصلاحية سجون العاصمة المقدسة.

وقال رئيس "تراحم" مكة، يحيى الكناني، إن هذه المبادرة تأتي بتوجيه من الأمانه العامة، وانطلاقًا من مسؤولية اللجنة في تأمين ورعاية الموقوفين لتوفير احتياجاتهم من المعقمات والكمامات والقفازات، بحسب ما تراه إدارة الإصلاحية وبحسب الاحتياج، على أن توزع من خلال مكتب "تراحم" داخل الإصلاحية.

وأضاف "الكناني" أن المبادرة تضمنت أيضًا تقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية بأهمية الوقاية من المرض وعدم التجمعات وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها، مؤكدًا استمرارية العمل وتقديم الدعم والتقيد بقواعد التباعد وفق ما أوصت به الجهات المختصة.