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ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي

قدم لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر ( السابق ) ماجد عبدالله ، التهنئة للفريق الكروي الأول بنادي النصر ، بعد التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا2021 ،تجاوزهم عقبة تراكتور الإيراني في دور الـ 16، بهدف وحيد أحرزه الكاميروني أبو بكر في الدقيقة 11 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة .
وقال ماجد مهنئاً من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : ألف مبروك الفوز والصعود إلى دور الربع نهائي في دوري أبطال آسيا ، خطوة بخطوة ، وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي "

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ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي
سبق

قدم لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر ( السابق ) ماجد عبدالله ، التهنئة للفريق الكروي الأول بنادي النصر ، بعد التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا2021 ،تجاوزهم عقبة تراكتور الإيراني في دور الـ 16، بهدف وحيد أحرزه الكاميروني أبو بكر في الدقيقة 11 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة .
وقال ماجد مهنئاً من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : ألف مبروك الفوز والصعود إلى دور الربع نهائي في دوري أبطال آسيا ، خطوة بخطوة ، وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي "

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:26 PM

ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
2,824

قدم لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر ( السابق ) ماجد عبدالله ، التهنئة للفريق الكروي الأول بنادي النصر ، بعد التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا2021 ،تجاوزهم عقبة تراكتور الإيراني في دور الـ 16، بهدف وحيد أحرزه الكاميروني أبو بكر في الدقيقة 11 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة .
وقال ماجد مهنئاً من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : ألف مبروك الفوز والصعود إلى دور الربع نهائي في دوري أبطال آسيا ، خطوة بخطوة ، وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي "

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