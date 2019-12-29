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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8411.94 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8411.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ولازوردي، وأسمنت ام القرى، وأنعام القابضة، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وبي سي آي، والاتحاد، والجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.13%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأنعام القابضة، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 16.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7014.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 ألف سهم تقاسمتها 757 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8411.94 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8411.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ولازوردي، وأسمنت ام القرى، وأنعام القابضة، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وبي سي آي، والاتحاد، والجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.13%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأنعام القابضة، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 16.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7014.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 ألف سهم تقاسمتها 757 صفقة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
04:07 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8411.94 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8411.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ولازوردي، وأسمنت ام القرى، وأنعام القابضة، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وبي سي آي، والاتحاد، والجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.13%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأنعام القابضة، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 16.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7014.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 ألف سهم تقاسمتها 757 صفقة.

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