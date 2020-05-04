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برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يتصدر المنصات والصحف الرسمية الباكستانية

سلطت الضوء على تاريخ السعودية الحافل بالعطاء ومساعدة الأشقاء

تصدر خبر تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤١هـ، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد في سفارة المملكة في إسلام آباد، صفحات ومنصات الصحف الرسمية في باكستان.

وأشادت الصحف الباكستانية بالجهود التي تقدمها المملكة في شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا بالعالم، مؤكدة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لن يثنيها عن تقديم الخير ودعم الأشقاء في جائحة كورونا، فتاريخها ناصع بالعطاء ومد يد الخير للعالم أجمع.

وسلطت الصحف الحديث في صفحاتها الأولى على انطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين في مختلف مدن وأقاليم باكستان بحضور سفير المملكة نواف المالكي، ووزير الشؤون الدينية الباكستاني، ومدير مكتب الدعوة متعب الجديعي، ومراسم التدشين، وأبرز الكلمات التي تناولها حفل التدشين.

كما تناولت الصحف مسيرة البرنامج على مدى عقود، وإسهاماته في تلمس حاجات الناس خلال شهر الخير والعطاء، منوهين بقرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة المخصص المالي للبرنامج ليستهدف أكثر من مليون صائم، وفي ظل الظروف الحالية ينفذ وفق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية لمتابعة مسيرة البرنامج .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يتصدر المنصات والصحف الرسمية الباكستانية
سبق

تصدر خبر تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤١هـ، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد في سفارة المملكة في إسلام آباد، صفحات ومنصات الصحف الرسمية في باكستان.

وأشادت الصحف الباكستانية بالجهود التي تقدمها المملكة في شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا بالعالم، مؤكدة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لن يثنيها عن تقديم الخير ودعم الأشقاء في جائحة كورونا، فتاريخها ناصع بالعطاء ومد يد الخير للعالم أجمع.

وسلطت الصحف الحديث في صفحاتها الأولى على انطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين في مختلف مدن وأقاليم باكستان بحضور سفير المملكة نواف المالكي، ووزير الشؤون الدينية الباكستاني، ومدير مكتب الدعوة متعب الجديعي، ومراسم التدشين، وأبرز الكلمات التي تناولها حفل التدشين.

كما تناولت الصحف مسيرة البرنامج على مدى عقود، وإسهاماته في تلمس حاجات الناس خلال شهر الخير والعطاء، منوهين بقرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة المخصص المالي للبرنامج ليستهدف أكثر من مليون صائم، وفي ظل الظروف الحالية ينفذ وفق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية لمتابعة مسيرة البرنامج .

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:48 AM

برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يتصدر المنصات والصحف الرسمية الباكستانية

سلطت الضوء على تاريخ السعودية الحافل بالعطاء ومساعدة الأشقاء

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عبدالله العنزي - الرياض
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تصدر خبر تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤١هـ، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد في سفارة المملكة في إسلام آباد، صفحات ومنصات الصحف الرسمية في باكستان.

وأشادت الصحف الباكستانية بالجهود التي تقدمها المملكة في شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا بالعالم، مؤكدة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لن يثنيها عن تقديم الخير ودعم الأشقاء في جائحة كورونا، فتاريخها ناصع بالعطاء ومد يد الخير للعالم أجمع.

وسلطت الصحف الحديث في صفحاتها الأولى على انطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين في مختلف مدن وأقاليم باكستان بحضور سفير المملكة نواف المالكي، ووزير الشؤون الدينية الباكستاني، ومدير مكتب الدعوة متعب الجديعي، ومراسم التدشين، وأبرز الكلمات التي تناولها حفل التدشين.

كما تناولت الصحف مسيرة البرنامج على مدى عقود، وإسهاماته في تلمس حاجات الناس خلال شهر الخير والعطاء، منوهين بقرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة المخصص المالي للبرنامج ليستهدف أكثر من مليون صائم، وفي ظل الظروف الحالية ينفذ وفق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية لمتابعة مسيرة البرنامج .

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