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الطائف.. مركز القلب يقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لـ2212 مريضًا

خلال 3 سنوات.. وتقليص حالات التحويل لـ11% سنويًّا بالمحافظة

قلصت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال العامين المنصرمين 2019- 2020، أعداد الحالات المحولة إلى ما نسبته 11% مقارنة بعدد الحالات في الأعوام التي سبقت افتتاح مركز القلب في شهر سبتمبر 2018.

وأوضح الدكتور خالد عبدالله الشريف مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أن عام 2019 شهد تقديم الخدمة العلاجية لـ780 مريضًا، حُوِّل منهم 11%، وفي عام 2020 بلغ عدد المراجعين 1260 مريضًا تم تحويل ما نسبته 11.9%؛ الأمر الذي يعكس حقيقة الدور الكبير الذي قدمه مشروع إنشاء وحدة القسطرة القلبية الذي تحوّل لاحقًا إلى مركز للقلب لسكان المحافظة من تقليص أعداد المحولين لتلقي العلاج خارج محافظة الطائف قبل إنشاء المركز للمرضى المصابين بأمراض القلب.

وأضاف الدكتور "الشريف" أن المركز منذ افتتاحه 2018 وحتى عام 2020؛ أجرى 1204 قسطرات تشخيصية، و992 قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، وكذلك تركيب عدد 11 منظمًا للقلب، وأيضًا تركيب 5 صمامات عن طريق القسطرة؛ ليبلغ عدد الحالات التي راجعت المركز وقُدمت لها خدمات علاجية وتشخيصية 2212.

واختتم الدكتور "الشريف" حديثه بالقول: إن المركز يضم 16 سرير عناية قلب؛ منها عدد 2 عزل وأيضًا يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب عن طريق رسم القلب العادي وبالمجهود (الموجات الصوتية) على القلب، وبالأبعاد الثلاثية أشعة مقطعية على الشرايين، إضافة إلى إجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية بمركز تداخلي أوليّ يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع (Primary PCI)، ويقوم أيضًا المركز بتركيب صمامات القلب عن طريق القسطرة (TAVI)، وتركيب منظم ضربات القلب (PEACE MAKER)، ويضم كذلك غرفة عمليات مجهزة لجراحات القلب بأحدث التجهيزات؛ مؤكدًا أن المركز كان لافتتاحه الأثر الكبير في خدمة المرضى من أهالي الطائف وزوار المحافظة، وتقليل نسبة تحويل الحالات للمستشفيات الأخرى.

مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. مركز القلب يقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لـ2212 مريضًا
سبق

قلصت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال العامين المنصرمين 2019- 2020، أعداد الحالات المحولة إلى ما نسبته 11% مقارنة بعدد الحالات في الأعوام التي سبقت افتتاح مركز القلب في شهر سبتمبر 2018.

وأوضح الدكتور خالد عبدالله الشريف مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أن عام 2019 شهد تقديم الخدمة العلاجية لـ780 مريضًا، حُوِّل منهم 11%، وفي عام 2020 بلغ عدد المراجعين 1260 مريضًا تم تحويل ما نسبته 11.9%؛ الأمر الذي يعكس حقيقة الدور الكبير الذي قدمه مشروع إنشاء وحدة القسطرة القلبية الذي تحوّل لاحقًا إلى مركز للقلب لسكان المحافظة من تقليص أعداد المحولين لتلقي العلاج خارج محافظة الطائف قبل إنشاء المركز للمرضى المصابين بأمراض القلب.

وأضاف الدكتور "الشريف" أن المركز منذ افتتاحه 2018 وحتى عام 2020؛ أجرى 1204 قسطرات تشخيصية، و992 قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، وكذلك تركيب عدد 11 منظمًا للقلب، وأيضًا تركيب 5 صمامات عن طريق القسطرة؛ ليبلغ عدد الحالات التي راجعت المركز وقُدمت لها خدمات علاجية وتشخيصية 2212.

واختتم الدكتور "الشريف" حديثه بالقول: إن المركز يضم 16 سرير عناية قلب؛ منها عدد 2 عزل وأيضًا يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب عن طريق رسم القلب العادي وبالمجهود (الموجات الصوتية) على القلب، وبالأبعاد الثلاثية أشعة مقطعية على الشرايين، إضافة إلى إجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية بمركز تداخلي أوليّ يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع (Primary PCI)، ويقوم أيضًا المركز بتركيب صمامات القلب عن طريق القسطرة (TAVI)، وتركيب منظم ضربات القلب (PEACE MAKER)، ويضم كذلك غرفة عمليات مجهزة لجراحات القلب بأحدث التجهيزات؛ مؤكدًا أن المركز كان لافتتاحه الأثر الكبير في خدمة المرضى من أهالي الطائف وزوار المحافظة، وتقليل نسبة تحويل الحالات للمستشفيات الأخرى.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:45 PM

الطائف.. مركز القلب يقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لـ2212 مريضًا

خلال 3 سنوات.. وتقليص حالات التحويل لـ11% سنويًّا بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قلصت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال العامين المنصرمين 2019- 2020، أعداد الحالات المحولة إلى ما نسبته 11% مقارنة بعدد الحالات في الأعوام التي سبقت افتتاح مركز القلب في شهر سبتمبر 2018.

وأوضح الدكتور خالد عبدالله الشريف مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أن عام 2019 شهد تقديم الخدمة العلاجية لـ780 مريضًا، حُوِّل منهم 11%، وفي عام 2020 بلغ عدد المراجعين 1260 مريضًا تم تحويل ما نسبته 11.9%؛ الأمر الذي يعكس حقيقة الدور الكبير الذي قدمه مشروع إنشاء وحدة القسطرة القلبية الذي تحوّل لاحقًا إلى مركز للقلب لسكان المحافظة من تقليص أعداد المحولين لتلقي العلاج خارج محافظة الطائف قبل إنشاء المركز للمرضى المصابين بأمراض القلب.

وأضاف الدكتور "الشريف" أن المركز منذ افتتاحه 2018 وحتى عام 2020؛ أجرى 1204 قسطرات تشخيصية، و992 قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، وكذلك تركيب عدد 11 منظمًا للقلب، وأيضًا تركيب 5 صمامات عن طريق القسطرة؛ ليبلغ عدد الحالات التي راجعت المركز وقُدمت لها خدمات علاجية وتشخيصية 2212.

واختتم الدكتور "الشريف" حديثه بالقول: إن المركز يضم 16 سرير عناية قلب؛ منها عدد 2 عزل وأيضًا يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب عن طريق رسم القلب العادي وبالمجهود (الموجات الصوتية) على القلب، وبالأبعاد الثلاثية أشعة مقطعية على الشرايين، إضافة إلى إجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية بمركز تداخلي أوليّ يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع (Primary PCI)، ويقوم أيضًا المركز بتركيب صمامات القلب عن طريق القسطرة (TAVI)، وتركيب منظم ضربات القلب (PEACE MAKER)، ويضم كذلك غرفة عمليات مجهزة لجراحات القلب بأحدث التجهيزات؛ مؤكدًا أن المركز كان لافتتاحه الأثر الكبير في خدمة المرضى من أهالي الطائف وزوار المحافظة، وتقليل نسبة تحويل الحالات للمستشفيات الأخرى.

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