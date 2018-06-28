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شاهد.. مدير فرع الشؤون الإسلامية يفتتح جامع النهدي بالمدينة المنورة

بمساحة (2978) م2 ويتسع لـ 1700 مصلٍ من الجنسين

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، اليوم الاثنين، جامع سالم بن صالح النهدي ــ رحمه الله ــ بالمدينة المنورة، حيث تم تجهيز الجامع بما يحتاجه من فرش ومصاحف، وتركيب أجهزة التكييف بعدد 50 جهازًا.

ويتسع الجامع لـ1300 مصلٍ من الرجال، ومصلى للنساء في الدور الثاني يتسع لـ400 مصلية، وأقيم على أرض بمساحة (2978) م2، وتبلغ مساحة المسجد المصلى 1136 مترًا مربعًا، ودور الميزانين بمساحة 417 مترًا مربعًا.

وروعي عند إنشاء الجامع بناء سكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه، وتخصيص جزء من المبنى لتحفيظ القرآن الكريم، ومواقف للسيارات تتسع لـ 80 سيارة.

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شاهد.. مدير فرع الشؤون الإسلامية يفتتح جامع النهدي بالمدينة المنورة
سبق

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، اليوم الاثنين، جامع سالم بن صالح النهدي ــ رحمه الله ــ بالمدينة المنورة، حيث تم تجهيز الجامع بما يحتاجه من فرش ومصاحف، وتركيب أجهزة التكييف بعدد 50 جهازًا.

ويتسع الجامع لـ1300 مصلٍ من الرجال، ومصلى للنساء في الدور الثاني يتسع لـ400 مصلية، وأقيم على أرض بمساحة (2978) م2، وتبلغ مساحة المسجد المصلى 1136 مترًا مربعًا، ودور الميزانين بمساحة 417 مترًا مربعًا.

وروعي عند إنشاء الجامع بناء سكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه، وتخصيص جزء من المبنى لتحفيظ القرآن الكريم، ومواقف للسيارات تتسع لـ 80 سيارة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
02:07 PM

شاهد.. مدير فرع الشؤون الإسلامية يفتتح جامع النهدي بالمدينة المنورة

بمساحة (2978) م2 ويتسع لـ 1700 مصلٍ من الجنسين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
6,056

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، اليوم الاثنين، جامع سالم بن صالح النهدي ــ رحمه الله ــ بالمدينة المنورة، حيث تم تجهيز الجامع بما يحتاجه من فرش ومصاحف، وتركيب أجهزة التكييف بعدد 50 جهازًا.

ويتسع الجامع لـ1300 مصلٍ من الرجال، ومصلى للنساء في الدور الثاني يتسع لـ400 مصلية، وأقيم على أرض بمساحة (2978) م2، وتبلغ مساحة المسجد المصلى 1136 مترًا مربعًا، ودور الميزانين بمساحة 417 مترًا مربعًا.

وروعي عند إنشاء الجامع بناء سكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه، وتخصيص جزء من المبنى لتحفيظ القرآن الكريم، ومواقف للسيارات تتسع لـ 80 سيارة.

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