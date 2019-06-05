النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الهزاني" يشارك أهالي الأفلاج احتفال العيد بمنتزه سحاب

ألعاب نارية وعرضة سعودية.. وهنّأ القيادة الرشيدة بالعيد

شارك محافظ الأفلاج تركي الهزاني، حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك المقام في منتزه سحاب.

وتناولت فقرات الحفل ألعابًا نارية وعرضة سعودية، وكلمة لمحافظ الأفلاج هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير الرياض، والأسرة الحاكمة، والأهالي، وجنودنا المرابطين؛ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، مثمّنًا في الوقت نفسه دور البلدية في تنظيم الاحتفال الرائع بهذه المناسبة.

وهنّأ رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال رئيس بلدية الأفلاج رشيد آل عمار، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأهالي بهذه المناسبة، مشيدًا بمشاركة أبناء الأفلاج في التنظيم والعمل في هذا الاحتفال، ومشيرًا إلى أن هذا التنظيم بسواعد أبناء المحافظة، كما حثّ الشباب على العمل التطوعي وفقًا لتطلّعات رؤية 2030.

وشهد الاحتفال مشاركة محافظ الأفلاج والأعيان والأهالي فرحة العيد من خلال العرضة السعودية، كما شارك عدد من الجاليات الأهالي فرحة العيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "الهزاني" يشارك أهالي الأفلاج احتفال العيد بمنتزه سحاب
سبق

شارك محافظ الأفلاج تركي الهزاني، حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك المقام في منتزه سحاب.

وتناولت فقرات الحفل ألعابًا نارية وعرضة سعودية، وكلمة لمحافظ الأفلاج هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير الرياض، والأسرة الحاكمة، والأهالي، وجنودنا المرابطين؛ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، مثمّنًا في الوقت نفسه دور البلدية في تنظيم الاحتفال الرائع بهذه المناسبة.

وهنّأ رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال رئيس بلدية الأفلاج رشيد آل عمار، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأهالي بهذه المناسبة، مشيدًا بمشاركة أبناء الأفلاج في التنظيم والعمل في هذا الاحتفال، ومشيرًا إلى أن هذا التنظيم بسواعد أبناء المحافظة، كما حثّ الشباب على العمل التطوعي وفقًا لتطلّعات رؤية 2030.

وشهد الاحتفال مشاركة محافظ الأفلاج والأعيان والأهالي فرحة العيد من خلال العرضة السعودية، كما شارك عدد من الجاليات الأهالي فرحة العيد.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:18 AM

شاهد.. "الهزاني" يشارك أهالي الأفلاج احتفال العيد بمنتزه سحاب

ألعاب نارية وعرضة سعودية.. وهنّأ القيادة الرشيدة بالعيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
1,246

شارك محافظ الأفلاج تركي الهزاني، حفل أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك المقام في منتزه سحاب.

وتناولت فقرات الحفل ألعابًا نارية وعرضة سعودية، وكلمة لمحافظ الأفلاج هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأمير الرياض، والأسرة الحاكمة، والأهالي، وجنودنا المرابطين؛ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الجميع إلى وحدة الصف تحت راية قيادتنا الرشيدة، مثمّنًا في الوقت نفسه دور البلدية في تنظيم الاحتفال الرائع بهذه المناسبة.

وهنّأ رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال رئيس بلدية الأفلاج رشيد آل عمار، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأهالي بهذه المناسبة، مشيدًا بمشاركة أبناء الأفلاج في التنظيم والعمل في هذا الاحتفال، ومشيرًا إلى أن هذا التنظيم بسواعد أبناء المحافظة، كما حثّ الشباب على العمل التطوعي وفقًا لتطلّعات رؤية 2030.

وشهد الاحتفال مشاركة محافظ الأفلاج والأعيان والأهالي فرحة العيد من خلال العرضة السعودية، كما شارك عدد من الجاليات الأهالي فرحة العيد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,156
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,292
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,925

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة