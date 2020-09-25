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للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

على حساب إشبيلية الإسباني

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ كأس السوبر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي
سبق

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
01:24 AM

للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

على حساب إشبيلية الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

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