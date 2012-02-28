القنفذة.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثيْ سير منفصلين
لَقِيَ شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادثين منفصلين وقعا بمحافظة القنفذة؛ بسبب السرعة العالية والانشغال بغير الطريق.
وقال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة والانشغال بغير الطريق تسبب في اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة، ونتج عنه وفاة (١) وإصابة (١).. وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.
وفي حادث آخر قال المركز: تعرضت مركبتان لحادث اصطدام وجهاً لوجه بالقنفذة على طريق القوز- طريق الجرد؛ بسبب السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، نتج عنه وفاة (١) وإصابة (٤) آخرين، وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.
القنفذة.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثيْ سير منفصلين
هادي العصيميسبق2018-02-28
لَقِيَ شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادثين منفصلين وقعا بمحافظة القنفذة؛ بسبب السرعة العالية والانشغال بغير الطريق.
وقال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة والانشغال بغير الطريق تسبب في اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة، ونتج عنه وفاة (١) وإصابة (١).. وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.
وفي حادث آخر قال المركز: تعرضت مركبتان لحادث اصطدام وجهاً لوجه بالقنفذة على طريق القوز- طريق الجرد؛ بسبب السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، نتج عنه وفاة (١) وإصابة (٤) آخرين، وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:31 AM
القنفذة.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثيْ سير منفصلين
لَقِيَ شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادثين منفصلين وقعا بمحافظة القنفذة؛ بسبب السرعة العالية والانشغال بغير الطريق.
وقال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة والانشغال بغير الطريق تسبب في اصطدام مركبة بشاحنة أثناء دورانها في منعطف بالقنفذة، ونتج عنه وفاة (١) وإصابة (١).. وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.
وفي حادث آخر قال المركز: تعرضت مركبتان لحادث اصطدام وجهاً لوجه بالقنفذة على طريق القوز- طريق الجرد؛ بسبب السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، نتج عنه وفاة (١) وإصابة (٤) آخرين، وباشرت الحادثَ الجهات المختصة.