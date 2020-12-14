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قائد مدرسة الملك عبدالله بخاط يتسلم جائزة "أفضل عمل في اليوم الوطني"

تبلغ قيمتها مليون ريال

تسلم قائد مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بخاط، التابعة لمكتب تعليم المجاردة، مشرف بن محمد العمري، اليوم، جائزة أفضل عمل في اليوم الوطني - فرع أفضل عمل مجتمعي- من جامعة الأمير محمد بن فهد، والبالغة جائزتها مليون ريال.

يأتي ذلك، بعد إعلان الجامعة مطلع شهر صفر، للعام الجاري، الفائزين بجائزتها في دورتها الثانية.

وقال قائد المدرسة، مشرف بن محمد العمري: شاركنا بالتقرير الختامي في جائزة الأمير محمد بن فهد، وتحقق لنا الفوز ولله الحمد، ممثلين لمكتب المجاردة وإدارة تعليم محايل، لاسيما وهي جائزة غالية ووطنية، ومحكّمة من جامعة عريقة.

وأضاف أن مشاركات المدرسة مستمرة، بإذن الله، في مختلف المجالات.

وتسلم "العمري"، برفقة ممثل مكتب التعليم بالمجاردة، عبدالله علي صغير، الجائزة من نائب رئيس جامعة، الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي.

مكتب تعليم المجاردة جائزة أفضل عمل في اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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قائد مدرسة الملك عبدالله بخاط يتسلم جائزة "أفضل عمل في اليوم الوطني"
سبق

تسلم قائد مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بخاط، التابعة لمكتب تعليم المجاردة، مشرف بن محمد العمري، اليوم، جائزة أفضل عمل في اليوم الوطني - فرع أفضل عمل مجتمعي- من جامعة الأمير محمد بن فهد، والبالغة جائزتها مليون ريال.

يأتي ذلك، بعد إعلان الجامعة مطلع شهر صفر، للعام الجاري، الفائزين بجائزتها في دورتها الثانية.

وقال قائد المدرسة، مشرف بن محمد العمري: شاركنا بالتقرير الختامي في جائزة الأمير محمد بن فهد، وتحقق لنا الفوز ولله الحمد، ممثلين لمكتب المجاردة وإدارة تعليم محايل، لاسيما وهي جائزة غالية ووطنية، ومحكّمة من جامعة عريقة.

وأضاف أن مشاركات المدرسة مستمرة، بإذن الله، في مختلف المجالات.

وتسلم "العمري"، برفقة ممثل مكتب التعليم بالمجاردة، عبدالله علي صغير، الجائزة من نائب رئيس جامعة، الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
06:28 PM

قائد مدرسة الملك عبدالله بخاط يتسلم جائزة "أفضل عمل في اليوم الوطني"

تبلغ قيمتها مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تسلم قائد مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بخاط، التابعة لمكتب تعليم المجاردة، مشرف بن محمد العمري، اليوم، جائزة أفضل عمل في اليوم الوطني - فرع أفضل عمل مجتمعي- من جامعة الأمير محمد بن فهد، والبالغة جائزتها مليون ريال.

يأتي ذلك، بعد إعلان الجامعة مطلع شهر صفر، للعام الجاري، الفائزين بجائزتها في دورتها الثانية.

وقال قائد المدرسة، مشرف بن محمد العمري: شاركنا بالتقرير الختامي في جائزة الأمير محمد بن فهد، وتحقق لنا الفوز ولله الحمد، ممثلين لمكتب المجاردة وإدارة تعليم محايل، لاسيما وهي جائزة غالية ووطنية، ومحكّمة من جامعة عريقة.

وأضاف أن مشاركات المدرسة مستمرة، بإذن الله، في مختلف المجالات.

وتسلم "العمري"، برفقة ممثل مكتب التعليم بالمجاردة، عبدالله علي صغير، الجائزة من نائب رئيس جامعة، الأمير محمد بن فهد، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي.

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