"الشبانة" يتفقَّد استعدادات "الإعلام" بالمشاعر لتغطية موسم الحج

تجوَّل في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية واطلع على تجهيزات "واس"

تفقَّد تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، اليوم مقار الوزارة في المشاعر المقدسة؛ وذلك للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440هـ.

واستمع الشبانة إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية المشارِكة في تغطية موسم حج هذا العام.

كما تجوَّل الشبانة في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، كما اطلع على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.