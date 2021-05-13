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أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في قصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.

وخلال الاستقبال هنأهم أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم، قدّم العلماء والمشايخ التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

وباركوا نجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في قصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.

وخلال الاستقبال هنأهم أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم، قدّم العلماء والمشايخ التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

وباركوا نجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:54 AM

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في قصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.

وخلال الاستقبال هنأهم أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم، قدّم العلماء والمشايخ التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

وباركوا نجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

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