"ترشيد" تعيد تأهيل "ديوان المحاسبة" بالرياض لترشيد استهلاك الكهرباء

لتوفير 33.75% من الاستهلاك ما يُعادل زراعة 5400 شجرة سنوياً

تعمل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، على إعادة تأهيل مبنى الديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض، "البرج القديم"، بعد توقيع محضر بدء الأعمال مع الديوان في رمضان الماضي 1440هـ، تقوم بموجبه بمراجعة الاستهلاك الكهربائي في المبنى، ومن ثم التعديل في الأنظمة الكهربائية بما يرفع كفاءة الطاقة ويخفّض من استهلاكها.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (ترشيد) وليد بن عبدالله الغريري؛ أن الشركة قامت بعد الدراسة والتقييم بتحديد سبعة معايير للوفر؛ من أبرزها استبدال الإنارة التقليدية بإنارة مرشدة وذات جودة أفضل (إضاءة الليد)، واستبدال مضخات مياه التكييف المبردة التقليدية ذات السرعة الثابتة بأخرى ذات كفاءة عالية وسرعات متغيرة، وأيضاً استبدال الصمامات ثلاثية الاتجاه على وحدات مناولة الهواء بأخرى ثنائية الاتجاه لتقليل هدر المياه المبردة، وكذلك تطوير أنظمة مبردات مياه التكييف لرفع كفاءتها.

وستقوم الشركة بترقية نظام إدارة المبنى (BMS) لضبط عمل أنظمة التكييف والإضاءة في المبنى ومراوح التهوية في مواقف السيارات أوتوماتيكياً وعن بُعد من خلال تركيب مستشعرات ذكية للتحكم بحسب حركة وكثافة الموظفين وحالة الجو داخلياً وخارجياً.

وأضاف الغريري؛ أن المساحة الإجمالية لهذا المبنى الذي يتألف من ستة طوابق تبلغ 20340 متراً مربعاً، باستهلاك كهربائي قدره5,478,000 كيلو واط ساعة، فيما يتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى 3,629,175 كيلو واط ساعة، أي توفير ما نسبته 33.75% من الاستهلاك الحالي، وهذا يساوي تفادي 1080 طناً من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل زراعة 5400 شجرة سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن (ترشيد) وقعت اتفاقيات عدة لإعادة تأهيل عدد من المباني الحكومية من أبرزها: وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومبنى هيئة مكافحة الفساد بحي الملز (هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً).

وتسعى الشركة إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.