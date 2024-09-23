مدير تعليم تبوك: نستشعر مسؤولية التربية لنزرع الانتماء في الأبناء

رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني

قال مدير تعليم تبوك إنه يحلّ اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ذكراه المجيدة التاسعة والثمانين، كمناسبة غالية يستذكر فيها أبناء هذه البلاد المباركة الملحمة التاريخية التي صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، والمنجزات العظيمة التي تحققت في العهد الميمون من خلال مسيرة النهضة على يد المؤسس والتي سار عليها أبناؤه الملوك من بعده برؤيةٍ حكيمةٍ ونهجٍ قويم أسس دولة حضارية قوية توحّدت تحت راية التوحيد الخالدة وبنت مجتمعًا متماسكًا تسوده المحبة والوئام في وحدة وطنية تشهد عامًا إثر عام نهضةً وتطورًا وتنمية شاملة.

وأضاف: ويعد التعليم ومنذ بزوغ فجر هذه البلاد أهم المرتكزات التي يعول عليها الوطن ويتطلع إلى مخرجاته لأن طلاب اليوم وطالباته هم المستقبل الذي يبني عليه الوطن آماله، ولذلك اهتمت حكومتنا أعزها الله بهذا القطاع ودعمته إيمانًا منها بأن التعليم هو ركن التنمية، وعماد التطور والتقدم لهذه البلاد، وبناء إنسان سعودي قادر على الإسهام في التنمية بكل صورها والحفاظ عليها واستدامتها.

وتابع: وحين نحتفي بهذه المناسبة العزيزة نستشعر أمانة المسؤولية التي تمليها علينا رسالتنا التربوية نحو ناشئة الوطن من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ربطهم بمكونات وطنهم والسعي لصونه والحفاظ على وحدته والذود عن حياضه، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتربية عقولهم على معالي الأمور وسمو المقاصد، والسعي بخطى ثابتة لتكون راية هذا الوطن خفاقة في كل محفل، بما يتيح لهم في مستقبل حياتهم المشاركة في بناء نهضته وتقدم مسيرته الحضارية.

وأشار: ويطيب لي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أذكّر إخواني وأخواتي في أسرة تعليم بمنطقة تبوك بالأمانة التي حملوها وأن يكونوا قدوة حسنة في تعميق معاني الولاء والانتماء والوفاء لثرى هذا الوطن المعطاء والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته وتواصل مراحل تطوره الاجتماعية والثقافية والعلمية.

وواصل: كما يسرني أن أرفع صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة تبوك وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الكريمة، داعيًا العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار وأن يوفق العاملين المخلصين الصادقين في كل مجال ويسدد على دروب الخير خُطاهم ويحفظ وطننا ويرفع من سمعته ويزيد من تمكينه.