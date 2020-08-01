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بالفيديو.. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك

قال: قضيت 46 عاماً بالسعودية.. وخادم الحرمين أب وقائد خدم الإسلام

أكد حسن بن عبدالله الريمي مسن يمني مقيم بمكة المكرمة منذ 46 سنة أن نبأ شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أفرح الجميع، مؤكدًا أن الجالية اليمنية شاركت السعوديين هذه الفرحة الغامرة، مشددًا على أن الملك سلمان أب للجميع وقدم خدمات جليلة للإسلام لا ينكرها إلا جاحد ومريض.

وقال "الريمي" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": تلقينا جميعاً خبر خروج خادم الحرمين الشريفين بالفرح والسرور ونسأل الله له طول العمر والعافية، وإن اليمنيين يكنون للملك سلمان كل تقدير؛ فهو أب وجار وقدم الكثير لأبناء اليمن.

وكان نبأ شفاء وتعافي خادم الحرمين الشريفين قد لامس قلوب أبناء المملكة والمقيمين فيها، والذين ترجموا ذلك بملايين رسائل التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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بالفيديو.. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك
سبق

أكد حسن بن عبدالله الريمي مسن يمني مقيم بمكة المكرمة منذ 46 سنة أن نبأ شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أفرح الجميع، مؤكدًا أن الجالية اليمنية شاركت السعوديين هذه الفرحة الغامرة، مشددًا على أن الملك سلمان أب للجميع وقدم خدمات جليلة للإسلام لا ينكرها إلا جاحد ومريض.

وقال "الريمي" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": تلقينا جميعاً خبر خروج خادم الحرمين الشريفين بالفرح والسرور ونسأل الله له طول العمر والعافية، وإن اليمنيين يكنون للملك سلمان كل تقدير؛ فهو أب وجار وقدم الكثير لأبناء اليمن.

وكان نبأ شفاء وتعافي خادم الحرمين الشريفين قد لامس قلوب أبناء المملكة والمقيمين فيها، والذين ترجموا ذلك بملايين رسائل التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
05:11 PM

بالفيديو.. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك

قال: قضيت 46 عاماً بالسعودية.. وخادم الحرمين أب وقائد خدم الإسلام

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
345

أكد حسن بن عبدالله الريمي مسن يمني مقيم بمكة المكرمة منذ 46 سنة أن نبأ شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أفرح الجميع، مؤكدًا أن الجالية اليمنية شاركت السعوديين هذه الفرحة الغامرة، مشددًا على أن الملك سلمان أب للجميع وقدم خدمات جليلة للإسلام لا ينكرها إلا جاحد ومريض.

وقال "الريمي" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": تلقينا جميعاً خبر خروج خادم الحرمين الشريفين بالفرح والسرور ونسأل الله له طول العمر والعافية، وإن اليمنيين يكنون للملك سلمان كل تقدير؛ فهو أب وجار وقدم الكثير لأبناء اليمن.

وكان نبأ شفاء وتعافي خادم الحرمين الشريفين قد لامس قلوب أبناء المملكة والمقيمين فيها، والذين ترجموا ذلك بملايين رسائل التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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