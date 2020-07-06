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أمانة جدة تحبط تعديات على 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

أكدت أنها ستطبق أقصى الإجراءات العقابية بحق المخالفين

أحبطت أمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولة لاستغلال ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم خلال الجائحة تكثيف الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد مخالفات إحباط تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة.

وأضاف "الزهراني" أن "إجمالي الأراضي الحكومية التي تم استعادتها يبلغ نحو ٥٠٠ ألف متر مربع".

الجدير بالذكر أن الأمانة تكرر التحذير من التعدي على الأراضي الحكومية وبأنها ستطبق أقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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أمانة جدة تحبط تعديات على 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
سبق

أحبطت أمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولة لاستغلال ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم خلال الجائحة تكثيف الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد مخالفات إحباط تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة.

وأضاف "الزهراني" أن "إجمالي الأراضي الحكومية التي تم استعادتها يبلغ نحو ٥٠٠ ألف متر مربع".

الجدير بالذكر أن الأمانة تكرر التحذير من التعدي على الأراضي الحكومية وبأنها ستطبق أقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:14 PM

أمانة جدة تحبط تعديات على 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

أكدت أنها ستطبق أقصى الإجراءات العقابية بحق المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أحبطت أمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولة لاستغلال ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم خلال الجائحة تكثيف الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد مخالفات إحباط تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة.

وأضاف "الزهراني" أن "إجمالي الأراضي الحكومية التي تم استعادتها يبلغ نحو ٥٠٠ ألف متر مربع".

الجدير بالذكر أن الأمانة تكرر التحذير من التعدي على الأراضي الحكومية وبأنها ستطبق أقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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