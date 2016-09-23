في الذكرى الـ "91" لتوحيد المملكة.. مشاعر وطنية يجسدها منسوبو "صحة ينبع"

أشادوا بالنهضة التنموية الشاملة والتي ترجمت الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة

عبر عددٌ من القيادات بالقطاع الصحي في محافظة ينبع عن اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية مؤكدين أن هذه المناسبة غالية على نفوس أبناء هذا الوطن رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ 91 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن ناجي خلاف في كلمة له بهذه المناسبة إن أبناء هذا الوطن الكريم يحتفلون اليوم بهذه الذكرى لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فهو يوم أمة تجسدت وحدتها فيه بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه.

وأضاف: في هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشروعات الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية والرعاية الصحية لكل أبناء المجتمع في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية واقتصادية في هذه الفترة العالية الحساسية الذي يشهد فيها العالم تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشار "خلاف" إلى أنه بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي لم تأل جهدًا في دعم جميع القطاعات الحكومية ومنها وزارة الصحة وذلك بتنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين والمقيمين من خلال بناء المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جديدة مع تجهيزها تجهيزًا طبيًا حديثًا ومتكاملاً وفق أعلى معايير الجودة حرصًا من الدولة أيدها الله على توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية والعلاجية بكل ما يحقق للمواطنين الرفاهية والاستمرار في مسيرة مباركة نحو التطور والتقدم.

وأضاف "خلاف" أن وطننا ولله الحمد في تطور وازدهار يسابق الزمن لتحقيق الرؤية الملهمة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ٢٠٣٠ ونحن ولله الحمد في أمن وأمان نواصل بناء وطننا بإصرار وعزيمة في ضوء رؤية واعدة لما نريد الوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا الغالية بإذن الله داعيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ويحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يحقق لهذه البلاد ما تتطلع إليه من نمو وتطور وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وهي في تقدم وازدهار ورخاء ونصر وتمكين وأمن وأمان.

من جهة ثانية، أكد مدير مستشفى ينبع العام بخيت حسن المرواني أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل أبناء شعبنا السعودي وفيها نستذكر جهود الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد مضيفًا أن اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن من أبناء هذه البلاد المباركة، مؤكدا أن المملكة اليوم تمضي بخطى واثقة واستراتيجية مدروسة في جهودها الرامية إلى ترسيخ مرحلة التمكين بتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية يُشار إليها بالبنان.

وأكد "المرواني" أن ما تعيشه بلادنا اليوم في ظل قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ما هو إلا مواصلة في العلو والرفعة وصعود في سلم المجد وتحقيق لطموح لا سقف له إلا عنان السماء، مضيفًا أن الخدمات الصحية حظيت باهتمام بالغ ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - فقد شهدت نقلات نوعية مطردة كمًا وكيفًا في كل المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية والتي تنصب نحو هدف جلي وهي توفير رعاية صحية إنسانية عالية الجودة ومتكاملة من أجل صحة المواطن والمقيم معًا سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأن يمن علينا بالمزيد من الفضل والتوفيق والسداد وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واطمئنانها.