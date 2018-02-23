الحارثي لـ"سبق": الهلال الأقرب للدوري.. وحزين على حال النصر

أبدى اللاعب الدولي السابق في صفوف النصر سعد الحارثي الشهير بالذابح، بالغ أسفه للظروف الصعبة التي يمر بها نادي النصر في الوقت الحالي والمتمثلة في تغييرات للمدربين ولمجلس الإدارة، معتبراً أنها في عالم كرة القدم كفيلة بما بمر به الفريق من نتائج سلبية.



وخرج النصر من الموسم الرياضي الحالي خالي الوفاض بعدما باتت فرصته في المنافسة على لقب الدوري مستحيلة إضافة لخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الباطن.



وكشف الحارثي في تصريح خص به "سبق" أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على عمل إدارة المالك في النصر مشدداً على أن الوقت هو من سيحكم على عمل الإدارة في الفترة القادمة، خصوصاً وأن الدعم يأتي حالياً من أعلى سلطة رياضية كما أن الدعم الشرفي بات موجوداً للنادي.



وعن بطولة الدوري والفريق الأقرب لها في الوقت الحالي قال:" الهلال هو الأقرب" معتبراً أن تغيير دياز في هذا الوقت سيكون له تأثير على الفريق.