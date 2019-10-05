وزير التعليم في "يوم المعلم": دوركم وطني تنموي.. ونحن نفخر بكم وبجهودكم

قال: سيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، ‏يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".

وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".