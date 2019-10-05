وزير التعليم في "يوم المعلم": دوركم وطني تنموي.. ونحن نفخر بكم وبجهودكم
قال: سيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن
وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".
وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".
وزير التعليم في "يوم المعلم": دوركم وطني تنموي.. ونحن نفخر بكم وبجهودكم
مهنا التميميسبق2019-10-05
وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".
وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:18 PM
وزير التعليم في "يوم المعلم": دوركم وطني تنموي.. ونحن نفخر بكم وبجهودكم
وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".
وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".