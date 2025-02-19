ضاحية "الجوهرة" السكنية.. نموذج للحياة العصرية تتزيّن بها "العروس"

على مساحة تتجاوز مليوني م2 شمال جدة

تشهد ضاحية الجوهرة الواقعة شمال محافظة جدة والتي تأتي ضمن المشاريع الكبرى لوزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، حراكاً عمرانياً ملحوظاً؛ بسبب استمرار أعمال البناء في الأحياء السكنية التي تحتضنها الضاحية، ويتم تنفيذها عبر عدد من المطوّرين العقاريين المُؤهلين، إذ وصل متوسط الحجوزات في المشاريع التي تحتضنها الضاحية لنحو 50%.

وتضمّ ضاحية الجوهرة، ثلاثة مشاريع سكنية، هي: "الجوهرة ريزدنس" الذي يوفّر 990 وحدة، و"بوفارديا ستي" بعدد 2،606 وحدة، و1،407 وحدة في "فينان"، فيما تمتاز بموقع الاستراتيجي على مقربة من مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحاذاة طريق الحرمين وبالقرب من طريق المدينة المنورة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وبجوار عدد من المرافق الحيوية في المنطقة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومطار الملك عبدالعزيز الجديد ومحطة قطار الحرمين السريع.

وتوفّر الضاحية أكثر من 7000 وحدة سكنية، تحت الإنشاء وقيد الترسية، تمتاز بتنوّع تصاميمها ونماذجها لتلبية مختلف الرغبات، تستوعب أكثر من 33 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات، مثل المرافق التعليمية والصحية والوجهات التجارية والترفيهية وفق معايير البناء الحديث، في حين تعدّ الضاحية نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع رؤية 2030 وتتماشى مع مستهدفات برنامجي "الإسكان" و"جودة الحياة"، كونها مجتمع مستدام يستهدف إيجاد فرص استثمارية ووظيفية لتطوير جودة حياة المواطنين الساكنين والعاملين في الضاحية.

وتتميز الضاحية بوجود المساحات الخضراء التي تحيط بممشى "البوليفارد" الذي يمتد على طول الضاحية بأكثر من 2000 متر في أجواء حيوية وممتعة تتعزز من جودة حياة الأسرة السعودية ضمن نمـط حياة صحي وآمن، وتضم مسارات ممشى "البوليفارد" واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات ومتنوعة الخيارات.

وتتنوع الخيارات السكنية في الضاحية ضمن عدد من النماذج للواجهات الخارجية والتصاميم الداخلية، وتتميز كل وحدة سكنية بإطلالة خارجية وتشطيبات داخلية راقية، كما تم الاهتمام بتوفيـر الخدمات الفنية لكل مبنى من تعدد المصاعد ومواقف السيارات الخاصة وفق أعلى معايير البيئة السكنية.

وتمثل الضواحي السكنية نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة حيث قامت وزارة الإسكان بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير الآلاف من الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، حيث استهلت الوزارة أولى هذه الضواحي بضاحية الجوان في الرياض وضاحية الواجهة في الدمام إضافة إلى ضاحية الجوهرة في جدة.

وتقدم الضواحي السكنية مفهوماً جديداً للسكن إذ تضم جميع الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة بتصاميم عصرية تلبي احتياجات الأسرة السعودية لتعيش في مجتمع حيوي مزدهر.