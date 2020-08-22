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"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب، وستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب، وستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:07 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب، وستستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

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