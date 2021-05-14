النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين ردًّا على اتهامات واشنطن باختراق أبحاث "كورونا": افتراءات دون دليل

قالت: أكاذيب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي افتراض للذنب دون تأكد

وصفت وزارة الخارجية الصينية، اتهامات مسؤولين أمريكيين حول إقدام قراصنة مرتبطين بالصين، باختراق منظمات أمريكية تجري أبحاثًا بشأن كورونا، بـ"الافتراءات".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الخميس: إن بكين تنفي افتراءات الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، أنه ينبغي إدانة أي تصرفات من خلال الإنترنت، تهدف إلى تقويض جهود مكافحة الوباء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أدانت السفارة الصينية في واشنطن، اتهامات المسؤولين الأمريكيين لبكين، ووصفتها بـ"الأكاذيب".

وقالت السفارة: "أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذيرًا يستند إلى افتراض الذنب ودون أي أدلة"، ونرى أن الاتهام الأمريكي يقوض "التعاون الدولي القائم في مواجهة الوباء".

يأتي ذلك بعد إعلان مكتب التحقيقات الأمريكي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك أمس الأربعاء، أن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أمريكية من قِبَل متسللين مرتبطين بالصين، رُصدوا وهم "يحاولون الحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية، وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص؛ وذلك عبر شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد-19".

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الصين ردًّا على اتهامات واشنطن باختراق أبحاث "كورونا": افتراءات دون دليل
سبق

وصفت وزارة الخارجية الصينية، اتهامات مسؤولين أمريكيين حول إقدام قراصنة مرتبطين بالصين، باختراق منظمات أمريكية تجري أبحاثًا بشأن كورونا، بـ"الافتراءات".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الخميس: إن بكين تنفي افتراءات الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، أنه ينبغي إدانة أي تصرفات من خلال الإنترنت، تهدف إلى تقويض جهود مكافحة الوباء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أدانت السفارة الصينية في واشنطن، اتهامات المسؤولين الأمريكيين لبكين، ووصفتها بـ"الأكاذيب".

وقالت السفارة: "أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذيرًا يستند إلى افتراض الذنب ودون أي أدلة"، ونرى أن الاتهام الأمريكي يقوض "التعاون الدولي القائم في مواجهة الوباء".

يأتي ذلك بعد إعلان مكتب التحقيقات الأمريكي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك أمس الأربعاء، أن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أمريكية من قِبَل متسللين مرتبطين بالصين، رُصدوا وهم "يحاولون الحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية، وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص؛ وذلك عبر شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد-19".

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:41 PM

الصين ردًّا على اتهامات واشنطن باختراق أبحاث "كورونا": افتراءات دون دليل

قالت: أكاذيب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي افتراض للذنب دون تأكد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,175

وصفت وزارة الخارجية الصينية، اتهامات مسؤولين أمريكيين حول إقدام قراصنة مرتبطين بالصين، باختراق منظمات أمريكية تجري أبحاثًا بشأن كورونا، بـ"الافتراءات".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الخميس: إن بكين تنفي افتراءات الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، أنه ينبغي إدانة أي تصرفات من خلال الإنترنت، تهدف إلى تقويض جهود مكافحة الوباء.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أدانت السفارة الصينية في واشنطن، اتهامات المسؤولين الأمريكيين لبكين، ووصفتها بـ"الأكاذيب".

وقالت السفارة: "أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذيرًا يستند إلى افتراض الذنب ودون أي أدلة"، ونرى أن الاتهام الأمريكي يقوض "التعاون الدولي القائم في مواجهة الوباء".

يأتي ذلك بعد إعلان مكتب التحقيقات الأمريكي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك أمس الأربعاء، أن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أمريكية من قِبَل متسللين مرتبطين بالصين، رُصدوا وهم "يحاولون الحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية، وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص؛ وذلك عبر شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,438
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,308

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة