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الرياض.. توجيه بتطبيق الدوام المرن للموظفات "الأمهات" لـ 7 أسابيع

حرصاً على تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بتطبيق الدوام المرن للموظفات "الأمهات"، والسماح بخروجهن الساعة الـ 1:45 ظهراً ليكن بالقرب من أبنائهن طيلة مدة نظام التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الجديد 1442هـ، الذي يمتد إلى 7 أسابيع.

بدورها، أوضحت "أمانة الرياض" أن التنسيق في تطبيق هذا الإجراء يتم مع المدير المباشر والموارد البشرية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ولما يمثله قرب الأمهات من الأبناء في هذه المرحلة التأسيسية من أهمية تحقيق النجاح في العملية التعليمية.

الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. توجيه بتطبيق الدوام المرن للموظفات "الأمهات" لـ 7 أسابيع
سبق

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بتطبيق الدوام المرن للموظفات "الأمهات"، والسماح بخروجهن الساعة الـ 1:45 ظهراً ليكن بالقرب من أبنائهن طيلة مدة نظام التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الجديد 1442هـ، الذي يمتد إلى 7 أسابيع.

بدورها، أوضحت "أمانة الرياض" أن التنسيق في تطبيق هذا الإجراء يتم مع المدير المباشر والموارد البشرية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ولما يمثله قرب الأمهات من الأبناء في هذه المرحلة التأسيسية من أهمية تحقيق النجاح في العملية التعليمية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:09 AM

الرياض.. توجيه بتطبيق الدوام المرن للموظفات "الأمهات" لـ 7 أسابيع

حرصاً على تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية

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فهد الغبيوي - الرياض
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وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بتطبيق الدوام المرن للموظفات "الأمهات"، والسماح بخروجهن الساعة الـ 1:45 ظهراً ليكن بالقرب من أبنائهن طيلة مدة نظام التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الجديد 1442هـ، الذي يمتد إلى 7 أسابيع.

بدورها، أوضحت "أمانة الرياض" أن التنسيق في تطبيق هذا الإجراء يتم مع المدير المباشر والموارد البشرية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ولما يمثله قرب الأمهات من الأبناء في هذه المرحلة التأسيسية من أهمية تحقيق النجاح في العملية التعليمية.

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