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420 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع عدد مصابيه في فلسطين إلى 52.433

الفيروس سلب الحياة من مريض واحد خلال 24 ساعة

سجلت الأراضي الفلسطينية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (الأحد).

وبيّنت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة نابلس سجلت أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالي 87 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 86 إصابة، وسجل قطاع غزة 56 حالة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في القدس، وتوزع باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 52433، تعافى منها 44363، وبلغت الوفيات 391.

فيروس كورونا الجديد

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420 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع عدد مصابيه في فلسطين إلى 52.433
سبق

سجلت الأراضي الفلسطينية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (الأحد).

وبيّنت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة نابلس سجلت أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالي 87 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 86 إصابة، وسجل قطاع غزة 56 حالة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في القدس، وتوزع باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 52433، تعافى منها 44363، وبلغت الوفيات 391.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
08:38 PM

420 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع عدد مصابيه في فلسطين إلى 52.433

الفيروس سلب الحياة من مريض واحد خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الأراضي الفلسطينية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (الأحد).

وبيّنت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة نابلس سجلت أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالي 87 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 86 إصابة، وسجل قطاع غزة 56 حالة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في القدس، وتوزع باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 52433، تعافى منها 44363، وبلغت الوفيات 391.

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