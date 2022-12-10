بالفيديو.. رجل يقتحم النيران لإنقاذ أرنب

خاطر بحياته وسط حرائق الغابات

هل من الممكن أن تخاطر بحياتك من أجل حيوان؟.. هذا ما فعله رجل أمريكي لم تثنه النيران المستعرة من حوله عن إنقاذ أرنب بري في حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ورصدت الكاميرات محاولات الرجل المتتالية لإنقاذ الأرنب، الذي يبدو أنه شعر بوقوعه في فخ ما بين النيران المشتعلة، والرجل الذي يحاول الإمساك به، فحاول الهرب مرارًا وتكرارًا، وسط ذعر المنقذ، الذي أخذ يقفز صعودًا وهبوطًا خشية هلاك الحيوان البري الصغير، إلى أن استطاع لاحقًا -لحسن حظ الأرنب- الإمساك به، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للأرنب من قِبل دورية التدخل السريع، ولم يُصب الرجل الشجاع بأذى.

ولا زالت كاليفورنيا تقع تحت وطأة حرائق غابات واسعة أدت إلى إخطار أكثر من 20 ألف شخص بإخلاء منازلهم، مع اقتراب حرائق الغابات التي تبلغ مساحتها 31 ألف فدان.