"العدل" تدعو المتقدمين على وظائف المرتبة الثامنة إلى المقابلات الشخصية

طالبتهم بالدخول للبوابة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 13 إلى 17 ربيع الأول 1441 هـ، على وظائف: باحث شرعي، وباحث قانوني، ومطوّر برامج، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، إلى الدخول لبوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءاً من يوم الأحد غرة جُمادى الآخرة 1441 هـ، داعية المتقدمين والمتقدمات، إلى طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.