ابتداءً من اليوم .. "السوق المالية" تعلّق تداول سهم "عذيب للاتصالات"

لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية المنتهية خلال المدة المحدّدة

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 17 /10/ 1439هـ، الموافق 01 /07/ 2018م حتى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31م.

تفصيلاً؛ قالت الشركة: نظراً لعدم التزام شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالإعلان عن قوائمها المالية (نتائج قوائمها المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31م) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/ 4/ 1439هـ) الموافق (27 /12/ 2017م).

واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 /4/ 1439هـ) الموافق (27/ 12 /2017م)، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق ابتداءً من يوم الأحد 17 /10/ 1439هـ، الموافق 01 /07/ 2018م حتى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31م.