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حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي يبلغ 1,336 تريليون ريال

تعرَّف على تفاصيل "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لنوفمبر 2021

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، النسخة الأولى من "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر نوفمبر 2021، التي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، إضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.

وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1,336 تريليون ريال سعودي، بعد إضافة 78.50 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر من العام نفسه.

وتسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من شهر يناير حتى شهر نوفمبر من 2021م الذي بلغ 72.5 مليار ريال، إضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية 2021م حتى شهر نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصاً، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها البالغة 731 مصنعاً.

وأشارت النشرة إلى مؤشرات شهر نوفمبر 2021م التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعًا بدأ الإنتاج، إضافة إلى حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج حيث بلغ 1.6 مليار ريال، وحجم الاستثمار في المصانع الجديدة الذي بلغ 735 مليون في شهر نوفمبر من عام 2021م.

وتضمنت النشرة قائمةً بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط الصناعي، ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.

واشتملت النشرة على تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 1,913 رخصة، صدر منها خلال العام الحالي 540 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 376 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

تأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

جدير بالذكر أن الاطلاع على النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر نوفمبر متاح عبر الرابط: https://mim.gov.sa/uploads/newsletters/6413203631641737344.pdf .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي يبلغ 1,336 تريليون ريال
سبق

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، النسخة الأولى من "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر نوفمبر 2021، التي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، إضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.

وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1,336 تريليون ريال سعودي، بعد إضافة 78.50 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر من العام نفسه.

وتسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من شهر يناير حتى شهر نوفمبر من 2021م الذي بلغ 72.5 مليار ريال، إضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية 2021م حتى شهر نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصاً، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها البالغة 731 مصنعاً.

وأشارت النشرة إلى مؤشرات شهر نوفمبر 2021م التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعًا بدأ الإنتاج، إضافة إلى حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج حيث بلغ 1.6 مليار ريال، وحجم الاستثمار في المصانع الجديدة الذي بلغ 735 مليون في شهر نوفمبر من عام 2021م.

وتضمنت النشرة قائمةً بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط الصناعي، ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.

واشتملت النشرة على تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 1,913 رخصة، صدر منها خلال العام الحالي 540 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 376 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

تأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

جدير بالذكر أن الاطلاع على النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر نوفمبر متاح عبر الرابط: https://mim.gov.sa/uploads/newsletters/6413203631641737344.pdf .

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:28 PM

حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي يبلغ 1,336 تريليون ريال

تعرَّف على تفاصيل "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لنوفمبر 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، النسخة الأولى من "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر نوفمبر 2021، التي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، إضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.

وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1,336 تريليون ريال سعودي، بعد إضافة 78.50 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر من العام نفسه.

وتسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من شهر يناير حتى شهر نوفمبر من 2021م الذي بلغ 72.5 مليار ريال، إضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية 2021م حتى شهر نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصاً، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها البالغة 731 مصنعاً.

وأشارت النشرة إلى مؤشرات شهر نوفمبر 2021م التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعًا بدأ الإنتاج، إضافة إلى حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج حيث بلغ 1.6 مليار ريال، وحجم الاستثمار في المصانع الجديدة الذي بلغ 735 مليون في شهر نوفمبر من عام 2021م.

وتضمنت النشرة قائمةً بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط الصناعي، ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.

واشتملت النشرة على تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 1,913 رخصة، صدر منها خلال العام الحالي 540 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 376 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

تأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

جدير بالذكر أن الاطلاع على النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر نوفمبر متاح عبر الرابط: https://mim.gov.sa/uploads/newsletters/6413203631641737344.pdf .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,357
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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