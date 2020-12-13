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"الموارد البشرية" بالمدينة تنفذ جولة على ١٣٨ منشأة تجارية

للتأكد من تطبيق قرارات التوطين والإجراءات الاحترازية

بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ومساعده لقطاع العمل ومدير عام التفتيش بالمنطقة، نفذ أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمدينة بقيادة الدكتور صالح السحيمي، مدير مكتب العمل بالمدينة، ومدير إدارة التفتيش طارق الحازمي، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وشملت الحملة زيارة 138 منشأة تم خلالها ضبط عدد 5 مخالفات وعدد 9 إنذارات اتخذت فيها الإجراءات النظامية.

وذكر "السحيمي" أن المتابعة مستمرة للحملات وحث المنشآت على تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لسوق العمل، والتعاون في المسارعة بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال قنوات التواصل الرسمية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدينة المنورة

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"الموارد البشرية" بالمدينة تنفذ جولة على ١٣٨ منشأة تجارية
سبق

بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ومساعده لقطاع العمل ومدير عام التفتيش بالمنطقة، نفذ أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمدينة بقيادة الدكتور صالح السحيمي، مدير مكتب العمل بالمدينة، ومدير إدارة التفتيش طارق الحازمي، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وشملت الحملة زيارة 138 منشأة تم خلالها ضبط عدد 5 مخالفات وعدد 9 إنذارات اتخذت فيها الإجراءات النظامية.

وذكر "السحيمي" أن المتابعة مستمرة للحملات وحث المنشآت على تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لسوق العمل، والتعاون في المسارعة بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال قنوات التواصل الرسمية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
06:27 PM

"الموارد البشرية" بالمدينة تنفذ جولة على ١٣٨ منشأة تجارية

للتأكد من تطبيق قرارات التوطين والإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ومساعده لقطاع العمل ومدير عام التفتيش بالمنطقة، نفذ أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمدينة بقيادة الدكتور صالح السحيمي، مدير مكتب العمل بالمدينة، ومدير إدارة التفتيش طارق الحازمي، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وشملت الحملة زيارة 138 منشأة تم خلالها ضبط عدد 5 مخالفات وعدد 9 إنذارات اتخذت فيها الإجراءات النظامية.

وذكر "السحيمي" أن المتابعة مستمرة للحملات وحث المنشآت على تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لسوق العمل، والتعاون في المسارعة بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال قنوات التواصل الرسمية.

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