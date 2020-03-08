النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا

لمواطن فرنسي مقيم في البلاد

أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.

وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.

فيروس كورنا الجديد السنغال

الرئيسية/ محطات

اعلان
السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.

وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:26 AM

السنغال تؤكد شفاء مصاب بفيروس كورونا

لمواطن فرنسي مقيم في البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
607

أكدت وزارة الصحة السنغالية، شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تم تسجيلها في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن الفحوص أثبتت شفاء مواطن فرنسي مقيم بالسنغال، من الفيروس؛ حيث غادر قسم الأمراض المعدية في مستشفى فان في داكار.

وقد أعلن عن إصابة المواطن الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، بالسنغال يوم الاثنين الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,004
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,083
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,211

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة