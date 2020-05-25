حج مجاني ونجمة عطاء ودروع.. "نثمن جهودكم" تنطلق لتكريم أبطال "كورونا"

أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، مبادرته: (# نثمن _ جهودكم)، التي تعد واحدة من نحو (21) مبادرة يقوم بتنفيذها، تندرج تحت مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاً تضامناً مع حملة: "بِرّاً بمكة" التي وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاقها، ومن أدوار "المجلس التنسيقي" في خدمة المجتمع وشراكاته المجتمعية. وتتمثل هذه المبادرة في قيام وزارة الحج والعمرة و"المجلــس التنســيقي" وقطــاع حجــاج الداخل، بتكريم مَن جنّدوا أنفسهم فـي ميــادين العمل المختلفة لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلوا جهوداً مقدرة للتصدي لجائحــة "كورونــا" والحد من آثارها، مــن منسوبي وزارة الصحــة والجهـات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي، وتقديم عبارات الشكر والتقدير والتحفيــز والدعم المعنوي والمادي لهم. شمل التكريم منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك بزيارة مقرهم بحي "النسيم"، وتقديم بعض الهدايا التذكارية والعينية لهم، وذلك نظير ما يبذلون من جهود لتطبيق قرار منع التجول. كما قام وفد "المجلس التنسيقي" وقطاع حجاج الداخل، بزيارة لذوي الفقيد الراحل خالد بن عبدالله الحسيني، الممارس الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الذي وافته المنية مؤخراً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التعازي لهم ومواساتهم، وتكريم الفقيد الراحل بمنحه نجمة العطاء الماسية. وحول أبرز أهداف مبادرة "# نثمن _ جهودكم"، تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلاً: "هذه المبادرة تحظى برعاية ودعم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومتابعة نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتهدف للمساهمة فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكة الطموحة 2030، والمتعلّقة بتفعيل برامج المسؤولية المجتمعيــة والعمــل التطوعي وزيادة المشاركة فيها. وأضاف: "كما أن هذه المبادرة وغيرها من مبادرات، تجد كل اهتمام من وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، المشرف العام على مبادرات "الوزارة" والجهات التي تعمل تحت مظلّتها، الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وتهدف لدعم من يســتحق من العاملين المتميزين في الميادين خلال هذه الجائحة، وإتاحة المجال لشركاء المبادرة والمجتمع لتقديم الشكر والثناء لهم، ألا وهم المتميزون من منسوبي وزارة الصحة، والكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الحكومية، والقيادات الأمنية الميدانية والأفراد بنقاط التفتيش والفرز، ومركز التنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء، والمتميزين من العاملين في الميدان. وقال: "أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالأدوار الداعمة في هذا المجال للإدارة العامة لحجاج الداخل ومديرها فائز البركاتي، علمًا بأن الهدايا ونماذج التكريم تشمل إتاحة مقاعد حج مجانية للقادة والمسـؤولين والميدانيين من منسوبي هذه القطاعات، وتقديم نجمة العطاء، ودروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير، وبعض الهدايا العينية والقسائم الشرائية والخصومات الخاصة، وغيرها من هدايا وحوافز مختلفة، وقد انطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى في مكة المكرمة، لتشمل في مرحلتها الثانية جميع المناطق والمدن".

حج مجاني ونجمة عطاء ودروع.. "نثمن جهودكم" تنطلق لتكريم أبطال "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-25 أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، مبادرته: (# نثمن _ جهودكم)، التي تعد واحدة من نحو (21) مبادرة يقوم بتنفيذها، تندرج تحت مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاً تضامناً مع حملة: "بِرّاً بمكة" التي وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاقها، ومن أدوار "المجلس التنسيقي" في خدمة المجتمع وشراكاته المجتمعية.



وتتمثل هذه المبادرة في قيام وزارة الحج والعمرة و"المجلــس التنســيقي" وقطــاع حجــاج الداخل، بتكريم مَن جنّدوا أنفسهم فـي ميــادين العمل المختلفة لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلوا جهوداً مقدرة للتصدي لجائحــة "كورونــا" والحد من آثارها، مــن منسوبي وزارة الصحــة والجهـات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي، وتقديم عبارات الشكر والتقدير والتحفيــز والدعم المعنوي والمادي لهم.



شمل التكريم منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك بزيارة مقرهم بحي "النسيم"، وتقديم بعض الهدايا التذكارية والعينية لهم، وذلك نظير ما يبذلون من جهود لتطبيق قرار منع التجول.



كما قام وفد "المجلس التنسيقي" وقطاع حجاج الداخل، بزيارة لذوي الفقيد الراحل خالد بن عبدالله الحسيني، الممارس الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الذي وافته المنية مؤخراً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التعازي لهم ومواساتهم، وتكريم الفقيد الراحل بمنحه نجمة العطاء الماسية.



وحول أبرز أهداف مبادرة "# نثمن _ جهودكم"، تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلاً: "هذه المبادرة تحظى برعاية ودعم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومتابعة نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتهدف للمساهمة فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكة الطموحة 2030، والمتعلّقة بتفعيل برامج المسؤولية المجتمعيــة والعمــل التطوعي وزيادة المشاركة فيها.



وأضاف: "كما أن هذه المبادرة وغيرها من مبادرات، تجد كل اهتمام من وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، المشرف العام على مبادرات "الوزارة" والجهات التي تعمل تحت مظلّتها، الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وتهدف لدعم من يســتحق من العاملين المتميزين في الميادين خلال هذه الجائحة، وإتاحة المجال لشركاء المبادرة والمجتمع لتقديم الشكر والثناء لهم، ألا وهم المتميزون من منسوبي وزارة الصحة، والكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الحكومية، والقيادات الأمنية الميدانية والأفراد بنقاط التفتيش والفرز، ومركز التنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء، والمتميزين من العاملين في الميدان.



وقال: "أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالأدوار الداعمة في هذا المجال للإدارة العامة لحجاج الداخل ومديرها فائز البركاتي، علمًا بأن الهدايا ونماذج التكريم تشمل إتاحة مقاعد حج مجانية للقادة والمسـؤولين والميدانيين من منسوبي هذه القطاعات، وتقديم نجمة العطاء، ودروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير، وبعض الهدايا العينية والقسائم الشرائية والخصومات الخاصة، وغيرها من هدايا وحوافز مختلفة، وقد انطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى في مكة المكرمة، لتشمل في مرحلتها الثانية جميع المناطق والمدن".

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 01:19 PM

حج مجاني ونجمة عطاء ودروع.. "نثمن جهودكم" تنطلق لتكريم أبطال "كورونا" ينفذها "تنسيقي حجاج الداخل" تضامناً مع حملة "بِرّاً بمكة" التى وجه بها "الفيصل"





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أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، مبادرته: (# نثمن _ جهودكم)، التي تعد واحدة من نحو (21) مبادرة يقوم بتنفيذها، تندرج تحت مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاً تضامناً مع حملة: "بِرّاً بمكة" التي وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاقها، ومن أدوار "المجلس التنسيقي" في خدمة المجتمع وشراكاته المجتمعية.



وتتمثل هذه المبادرة في قيام وزارة الحج والعمرة و"المجلــس التنســيقي" وقطــاع حجــاج الداخل، بتكريم مَن جنّدوا أنفسهم فـي ميــادين العمل المختلفة لخدمة الوطن والمجتمع، وبذلوا جهوداً مقدرة للتصدي لجائحــة "كورونــا" والحد من آثارها، مــن منسوبي وزارة الصحــة والجهـات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي، وتقديم عبارات الشكر والتقدير والتحفيــز والدعم المعنوي والمادي لهم.



شمل التكريم منسوبي شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وذلك بزيارة مقرهم بحي "النسيم"، وتقديم بعض الهدايا التذكارية والعينية لهم، وذلك نظير ما يبذلون من جهود لتطبيق قرار منع التجول.



كما قام وفد "المجلس التنسيقي" وقطاع حجاج الداخل، بزيارة لذوي الفقيد الراحل خالد بن عبدالله الحسيني، الممارس الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، الذي وافته المنية مؤخراً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتقديم التعازي لهم ومواساتهم، وتكريم الفقيد الراحل بمنحه نجمة العطاء الماسية.



وحول أبرز أهداف مبادرة "# نثمن _ جهودكم"، تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلاً: "هذه المبادرة تحظى برعاية ودعم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومتابعة نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتهدف للمساهمة فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكة الطموحة 2030، والمتعلّقة بتفعيل برامج المسؤولية المجتمعيــة والعمــل التطوعي وزيادة المشاركة فيها.



وأضاف: "كما أن هذه المبادرة وغيرها من مبادرات، تجد كل اهتمام من وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، المشرف العام على مبادرات "الوزارة" والجهات التي تعمل تحت مظلّتها، الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وتهدف لدعم من يســتحق من العاملين المتميزين في الميادين خلال هذه الجائحة، وإتاحة المجال لشركاء المبادرة والمجتمع لتقديم الشكر والثناء لهم، ألا وهم المتميزون من منسوبي وزارة الصحة، والكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الحكومية، والقيادات الأمنية الميدانية والأفراد بنقاط التفتيش والفرز، ومركز التنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء، والمتميزين من العاملين في الميدان.



وقال: "أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالأدوار الداعمة في هذا المجال للإدارة العامة لحجاج الداخل ومديرها فائز البركاتي، علمًا بأن الهدايا ونماذج التكريم تشمل إتاحة مقاعد حج مجانية للقادة والمسـؤولين والميدانيين من منسوبي هذه القطاعات، وتقديم نجمة العطاء، ودروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير، وبعض الهدايا العينية والقسائم الشرائية والخصومات الخاصة، وغيرها من هدايا وحوافز مختلفة، وقد انطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى في مكة المكرمة، لتشمل في مرحلتها الثانية جميع المناطق والمدن".