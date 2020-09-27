النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجّلت 147 وفاة و3988 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275446، بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و632800 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 301625 من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و17187 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر
سبق

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجّلت 147 وفاة و3988 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275446، بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و632800 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 301625 من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و17187 حالة وفاة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:48 AM

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
213

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجّلت 147 وفاة و3988 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275446، بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و632800 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 301625 من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و17187 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,985
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,927
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,301

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة