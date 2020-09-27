ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 147 وفاة بالمكسيك و38 حالة بمصر

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجّلت 147 وفاة و3988 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275446، بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و632800 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 301625 من ضمنهم 254471 حالة تم شفاؤها، و17187 حالة وفاة.