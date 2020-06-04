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المملكة تعلن: تخصيص 150 مليون دولار للتحالف العالمي  للقاحات والتحصين

أعلن عنها "بن فرحان" خلال مشاركته في القمة الافتراضية

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تخصيص المملكة مبلغ 150 مليون دولار من الدعم المقدم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إلى تحالف العالمي للقاحات والتحصين.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر "تويتر"، أنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكد وزير الخارجية أن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة ومقدمة أولوياتها.
وشدد الوزير، على أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، للعالم وللأجيال القادمة.
وأعلنت السعودية، في وقت سابق، عن تقديم 500 مليون دولار؛ لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.
وتستضيف الحكومة البريطانية قمة عن اللقاحات الخميس، على أمل جمع مليارات الدولارات لتحصين الأطفال في البلدان النامية ومناقشة كيفية توزيع أي لقاح محتمل ضد فيروس كورنا المستجد على الصعيد العالمي - وبعدالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تعلن: تخصيص 150 مليون دولار للتحالف العالمي  للقاحات والتحصين
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تخصيص المملكة مبلغ 150 مليون دولار من الدعم المقدم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إلى تحالف العالمي للقاحات والتحصين.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر "تويتر"، أنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكد وزير الخارجية أن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة ومقدمة أولوياتها.
وشدد الوزير، على أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، للعالم وللأجيال القادمة.
وأعلنت السعودية، في وقت سابق، عن تقديم 500 مليون دولار؛ لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.
وتستضيف الحكومة البريطانية قمة عن اللقاحات الخميس، على أمل جمع مليارات الدولارات لتحصين الأطفال في البلدان النامية ومناقشة كيفية توزيع أي لقاح محتمل ضد فيروس كورنا المستجد على الصعيد العالمي - وبعدالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
06:15 PM

المملكة تعلن: تخصيص 150 مليون دولار للتحالف العالمي  للقاحات والتحصين

أعلن عنها "بن فرحان" خلال مشاركته في القمة الافتراضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تخصيص المملكة مبلغ 150 مليون دولار من الدعم المقدم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إلى تحالف العالمي للقاحات والتحصين.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر "تويتر"، أنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.
وأكد وزير الخارجية أن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة ومقدمة أولوياتها.
وشدد الوزير، على أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، للعالم وللأجيال القادمة.
وأعلنت السعودية، في وقت سابق، عن تقديم 500 مليون دولار؛ لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.
وتستضيف الحكومة البريطانية قمة عن اللقاحات الخميس، على أمل جمع مليارات الدولارات لتحصين الأطفال في البلدان النامية ومناقشة كيفية توزيع أي لقاح محتمل ضد فيروس كورنا المستجد على الصعيد العالمي - وبعدالة.

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