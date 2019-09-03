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الدفاعات الجوية السورية تعترض طائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم

وسائل إعلام تابعة للنظام قالت إن متشددين أطلقوها لخفض التصعيد

ذكر التلفزيون الرسمي السوري والوكالة العربية السورية للأنباء، أن انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.

وحسب وكالة رويترز، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة من منطقة لخفض التصعيد.

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الدفاعات الجوية السورية تعترض طائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم
سبق

ذكر التلفزيون الرسمي السوري والوكالة العربية السورية للأنباء، أن انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.

وحسب وكالة رويترز، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة من منطقة لخفض التصعيد.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:39 PM

الدفاعات الجوية السورية تعترض طائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم

وسائل إعلام تابعة للنظام قالت إن متشددين أطلقوها لخفض التصعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون الرسمي السوري والوكالة العربية السورية للأنباء، أن انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.

وحسب وكالة رويترز، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة من منطقة لخفض التصعيد.

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