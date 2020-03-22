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"هيئة عسير" تنشر رسائل توعوية عن كورونا عبر شاشات الميادين والمستشفيات

تتضمن الأدعية  النبوية المأثورة للوقاية من الأسقام وأسباب تجنب العدوى

نفّذ عددٌ من الهيئات والمراكز بالمنطقة بالتعاون مع بلديات ومستشفيات المنطقة لوحات توعوية في الشاشات التلفزيونية بالشوارع والميادين العامة، والشاشات المنتشرة داخل أروقة المستشفيات.

وتضمنت اللوحات رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام وأسباب تجنب العدوى، والاعتصام بحبل الله،

يأتي ذلك ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير؛ وبمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، تحقيقًا لتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي الوقائي والتوعوي في المجتمع.

عسير هيئة عسير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة عسير" تنشر رسائل توعوية عن كورونا عبر شاشات الميادين والمستشفيات
سبق

نفّذ عددٌ من الهيئات والمراكز بالمنطقة بالتعاون مع بلديات ومستشفيات المنطقة لوحات توعوية في الشاشات التلفزيونية بالشوارع والميادين العامة، والشاشات المنتشرة داخل أروقة المستشفيات.

وتضمنت اللوحات رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام وأسباب تجنب العدوى، والاعتصام بحبل الله،

يأتي ذلك ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير؛ وبمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، تحقيقًا لتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي الوقائي والتوعوي في المجتمع.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:16 PM

"هيئة عسير" تنشر رسائل توعوية عن كورونا عبر شاشات الميادين والمستشفيات

تتضمن الأدعية  النبوية المأثورة للوقاية من الأسقام وأسباب تجنب العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نفّذ عددٌ من الهيئات والمراكز بالمنطقة بالتعاون مع بلديات ومستشفيات المنطقة لوحات توعوية في الشاشات التلفزيونية بالشوارع والميادين العامة، والشاشات المنتشرة داخل أروقة المستشفيات.

وتضمنت اللوحات رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام وأسباب تجنب العدوى، والاعتصام بحبل الله،

يأتي ذلك ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير؛ وبمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، تحقيقًا لتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي الوقائي والتوعوي في المجتمع.

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