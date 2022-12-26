"الأرصاد": غيوم وأمطار ورياح وتدنٍ في الرؤية على الرياض والقصيم والشرقية

توالي درجات الحرارة انخفاضها على حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية غربية بسرعة 15 - 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.