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"الموارد البشرية" تكرّم جمعية "سند" لجهودها في "التطوع"

261 عنصرًا قدموا 300 ساعة تطوعية في مجالات متخصصة

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض رشيد العمرو جمعية "سند" الخيرية، تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وذكرت مدير عام جمعية "سند" الخيرية ريم الحجيلان، أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق مستهدف الوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص.

وأوضحت أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها.
وأشارت إلى أن عدد متطوعي جمعية "سند" العام الماضي بلغ 261 قدموا ما يقارب 300 ساعة تطوعية في مجالات متخصصة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في دعم مراكز ومستشفيات علاج سرطان الأطفال، حيث تقدم خدمات الدعم المعنوي والنفسي والتعليمي والترفيهي والتثقيفي للأطفال المرضى وذويهم من المواطنين والمقيمين .

وأفادت "الحجيلان" أن الجمعية أتاحت خلال الخمس سنوات الماضية 2656 فرصة تطوعية سعيًا لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، موضحة أن المتطوعين غطوا مجالات متنوعة ما بين خبرات مهارية واحترافية وعامة.

وتعتزم الجمعية، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق 5 ديسمبر، تكريم متطوعيها الذين قدموا أعلى ساعات تطوع على حساباتها للتواصل، كما تحتفل بهم كل عام في حملتها السنوية شهر فبراير .

يشار إلى أن جمعية "سند" الخيرية من الجمعيات الرائدة في تمكين المتطوعين وتكريمهم سنويًا عبر حساباتها على مواقع التواصل مما زاد من انتماء المتطوعين للجمعية حيث بلغ متطوعي سند منذ إنشاءها 17 ألف متطوع منذ عام 2003 حتى الآن.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تكرّم جمعية "سند" لجهودها في "التطوع"
سبق

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض رشيد العمرو جمعية "سند" الخيرية، تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وذكرت مدير عام جمعية "سند" الخيرية ريم الحجيلان، أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق مستهدف الوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص.

وأوضحت أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها.
وأشارت إلى أن عدد متطوعي جمعية "سند" العام الماضي بلغ 261 قدموا ما يقارب 300 ساعة تطوعية في مجالات متخصصة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في دعم مراكز ومستشفيات علاج سرطان الأطفال، حيث تقدم خدمات الدعم المعنوي والنفسي والتعليمي والترفيهي والتثقيفي للأطفال المرضى وذويهم من المواطنين والمقيمين .

وأفادت "الحجيلان" أن الجمعية أتاحت خلال الخمس سنوات الماضية 2656 فرصة تطوعية سعيًا لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، موضحة أن المتطوعين غطوا مجالات متنوعة ما بين خبرات مهارية واحترافية وعامة.

وتعتزم الجمعية، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق 5 ديسمبر، تكريم متطوعيها الذين قدموا أعلى ساعات تطوع على حساباتها للتواصل، كما تحتفل بهم كل عام في حملتها السنوية شهر فبراير .

يشار إلى أن جمعية "سند" الخيرية من الجمعيات الرائدة في تمكين المتطوعين وتكريمهم سنويًا عبر حساباتها على مواقع التواصل مما زاد من انتماء المتطوعين للجمعية حيث بلغ متطوعي سند منذ إنشاءها 17 ألف متطوع منذ عام 2003 حتى الآن.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:51 PM

"الموارد البشرية" تكرّم جمعية "سند" لجهودها في "التطوع"

261 عنصرًا قدموا 300 ساعة تطوعية في مجالات متخصصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض رشيد العمرو جمعية "سند" الخيرية، تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وذكرت مدير عام جمعية "سند" الخيرية ريم الحجيلان، أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق مستهدف الوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص.

وأوضحت أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها.
وأشارت إلى أن عدد متطوعي جمعية "سند" العام الماضي بلغ 261 قدموا ما يقارب 300 ساعة تطوعية في مجالات متخصصة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في دعم مراكز ومستشفيات علاج سرطان الأطفال، حيث تقدم خدمات الدعم المعنوي والنفسي والتعليمي والترفيهي والتثقيفي للأطفال المرضى وذويهم من المواطنين والمقيمين .

وأفادت "الحجيلان" أن الجمعية أتاحت خلال الخمس سنوات الماضية 2656 فرصة تطوعية سعيًا لتحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، موضحة أن المتطوعين غطوا مجالات متنوعة ما بين خبرات مهارية واحترافية وعامة.

وتعتزم الجمعية، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق 5 ديسمبر، تكريم متطوعيها الذين قدموا أعلى ساعات تطوع على حساباتها للتواصل، كما تحتفل بهم كل عام في حملتها السنوية شهر فبراير .

يشار إلى أن جمعية "سند" الخيرية من الجمعيات الرائدة في تمكين المتطوعين وتكريمهم سنويًا عبر حساباتها على مواقع التواصل مما زاد من انتماء المتطوعين للجمعية حيث بلغ متطوعي سند منذ إنشاءها 17 ألف متطوع منذ عام 2003 حتى الآن.

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