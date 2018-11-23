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ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري

النهائي الحلم .. "كلاسيكو" قارة آسيا 2021 عند السابعة بتوقيت الوطن

تدق الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء "بتوقيت العاصمة السعودية الرياض " ليبدأ نزال الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي، على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة" في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بقيادة الحكم الإماراتي "الدولي" محمد عبدالله .

الهلال يخوض اللقاء بحثاً عن اللقب الرابع، توّج باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019 ، ولكنه اللقب الثامن حسب مسميات البطولات الآسيوية ( في حال تحقيقه ) وكذلك الفريق الكوري (توج أعوام 1997 و1998 و2009 ) .

وانتعش الفريق السعودي بعودة المصابين لصفوفه (ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون- سو وقبلهم المالي موسى ماريغا) الذين يشكلون ثقلاً في الفريق من الناحية الفنية .

كما يزج المدير الفني للأزرق باللاعب الشاب متعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري " هيون " بدلاً من الغائب علي البليهي " بداعي تراكم البطاقات " .

في المقابل وصل "بوهانج" للعاصمة الرياض قبل عدة أيام من موعد اللقاء من أجل تأقلم اللاعبين مع الأجواء وفارق التوقيت.


ومن المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري مكتمل العدد في ملعب " الدرة "، نظراً لنفاد تذاكر المباراة قبل ثلاثة أيام من الموعد المنتظر .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري
سبق

تدق الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء "بتوقيت العاصمة السعودية الرياض " ليبدأ نزال الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي، على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة" في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بقيادة الحكم الإماراتي "الدولي" محمد عبدالله .

الهلال يخوض اللقاء بحثاً عن اللقب الرابع، توّج باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019 ، ولكنه اللقب الثامن حسب مسميات البطولات الآسيوية ( في حال تحقيقه ) وكذلك الفريق الكوري (توج أعوام 1997 و1998 و2009 ) .

وانتعش الفريق السعودي بعودة المصابين لصفوفه (ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون- سو وقبلهم المالي موسى ماريغا) الذين يشكلون ثقلاً في الفريق من الناحية الفنية .

كما يزج المدير الفني للأزرق باللاعب الشاب متعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري " هيون " بدلاً من الغائب علي البليهي " بداعي تراكم البطاقات " .

في المقابل وصل "بوهانج" للعاصمة الرياض قبل عدة أيام من موعد اللقاء من أجل تأقلم اللاعبين مع الأجواء وفارق التوقيت.


ومن المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري مكتمل العدد في ملعب " الدرة "، نظراً لنفاد تذاكر المباراة قبل ثلاثة أيام من الموعد المنتظر .


23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
01:15 AM

ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري

النهائي الحلم .. "كلاسيكو" قارة آسيا 2021 عند السابعة بتوقيت الوطن

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
741

تدق الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء "بتوقيت العاصمة السعودية الرياض " ليبدأ نزال الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي، على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة" في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بقيادة الحكم الإماراتي "الدولي" محمد عبدالله .

الهلال يخوض اللقاء بحثاً عن اللقب الرابع، توّج باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019 ، ولكنه اللقب الثامن حسب مسميات البطولات الآسيوية ( في حال تحقيقه ) وكذلك الفريق الكوري (توج أعوام 1997 و1998 و2009 ) .

وانتعش الفريق السعودي بعودة المصابين لصفوفه (ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون- سو وقبلهم المالي موسى ماريغا) الذين يشكلون ثقلاً في الفريق من الناحية الفنية .

كما يزج المدير الفني للأزرق باللاعب الشاب متعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري " هيون " بدلاً من الغائب علي البليهي " بداعي تراكم البطاقات " .

في المقابل وصل "بوهانج" للعاصمة الرياض قبل عدة أيام من موعد اللقاء من أجل تأقلم اللاعبين مع الأجواء وفارق التوقيت.


ومن المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري مكتمل العدد في ملعب " الدرة "، نظراً لنفاد تذاكر المباراة قبل ثلاثة أيام من الموعد المنتظر .


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