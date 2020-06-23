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مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين

قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.

كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين
سبق

قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.

كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:46 AM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:09 AM

مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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174

قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.

كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.

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