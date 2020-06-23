مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين

قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.
كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.
قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.
كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.
قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.
كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.
قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة.
كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة.