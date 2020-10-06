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"القدية": سنوفر مرافق رياضية عالمية المستوى لدعم المواهب الشابة

على خطى "صوعان".. لحصد الميداليات في البطولات الإقليمية والدولية

قال مشروع القدية إنه سيوفر مرافق رياضية عالمية المستوى تدعم المواهب الشابة لحصد الميداليات في البطولات الإقليمية والدولية.

وأشار المشروع في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم، إلى أن ذلك يأتي على خطى هادي صوعان، مدير الفعاليات الرياضية في القدية، الذي حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية- كوريا الجنوبية 2002.

وقال صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ السعودية هادي صوعان خلال إعلان الرياض2030: قبل 20 عامًا حققت حلمي بالحصول على ميدالية في سيدني 2000م.

وأضاف: اليوم نعمل على تحقيق حلمنا كرياضيين في المملكة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

ويُعد مشروع القدية الترفيهي، واحدًا من المشروعات التي ستغير ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحدًا من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويُتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022؛ في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

القدية المدينة الترفيهية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القدية": سنوفر مرافق رياضية عالمية المستوى لدعم المواهب الشابة
سبق

قال مشروع القدية إنه سيوفر مرافق رياضية عالمية المستوى تدعم المواهب الشابة لحصد الميداليات في البطولات الإقليمية والدولية.

وأشار المشروع في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم، إلى أن ذلك يأتي على خطى هادي صوعان، مدير الفعاليات الرياضية في القدية، الذي حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية- كوريا الجنوبية 2002.

وقال صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ السعودية هادي صوعان خلال إعلان الرياض2030: قبل 20 عامًا حققت حلمي بالحصول على ميدالية في سيدني 2000م.

وأضاف: اليوم نعمل على تحقيق حلمنا كرياضيين في المملكة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

ويُعد مشروع القدية الترفيهي، واحدًا من المشروعات التي ستغير ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحدًا من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويُتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022؛ في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:31 PM

"القدية": سنوفر مرافق رياضية عالمية المستوى لدعم المواهب الشابة

على خطى "صوعان".. لحصد الميداليات في البطولات الإقليمية والدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مشروع القدية إنه سيوفر مرافق رياضية عالمية المستوى تدعم المواهب الشابة لحصد الميداليات في البطولات الإقليمية والدولية.

وأشار المشروع في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم، إلى أن ذلك يأتي على خطى هادي صوعان، مدير الفعاليات الرياضية في القدية، الذي حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية- كوريا الجنوبية 2002.

وقال صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ السعودية هادي صوعان خلال إعلان الرياض2030: قبل 20 عامًا حققت حلمي بالحصول على ميدالية في سيدني 2000م.

وأضاف: اليوم نعمل على تحقيق حلمنا كرياضيين في المملكة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

ويُعد مشروع القدية الترفيهي، واحدًا من المشروعات التي ستغير ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحدًا من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويُتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022؛ في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

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