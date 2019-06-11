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الأمم المتحدة تدعو لضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية للمحتاجين بالسودان

"كانيكو" قالت إن نصف المستشفيات الرئيسة بالخرطوم أٌغلق منذ 3 يونيو الجاري

دعت الأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين للدعم الطبي العاجل في السودان ودخول الإمدادات الطبية إلى البلاد، وسرعة إصدار تأشيرات الدخول لموظفيها الدوليين.

وفي التفاصيل، أفادت المسؤولة في مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إري كانيكو، بأن من بين 11 مستشفى رئيسًا في الخرطوم، تم إغلاق النصف بالكامل أو جزئيًا، منذ 3 يونيو الجاري، كما توقف عن الخدمة منذ 8 يونيو مستشفيان رئيسان للولادة في الخرطوم يوفران خدمات صحية للأمهات، مما يترك نحو 250 ألف امرأة عرضة للخطر.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أنشأ في 7 يونيو مركزًا لعمليات الطوارئ في الخرطوم لتنسيق تبادل المعلومات والاستجابة واللوجستيات والاتصال والتخطيط.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلق بالغ إزاء العنف الذي شهده السودان وتعرض له أخيرًا المحتاجون إلى الرعاية الصحية والعاملون في مجال الصحة والمرافق الصحية، إلى جانب إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لأعمال العنف والتقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن السودانيين ضد المدنيين.

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الأمم المتحدة تدعو لضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية للمحتاجين بالسودان
سبق

دعت الأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين للدعم الطبي العاجل في السودان ودخول الإمدادات الطبية إلى البلاد، وسرعة إصدار تأشيرات الدخول لموظفيها الدوليين.

وفي التفاصيل، أفادت المسؤولة في مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إري كانيكو، بأن من بين 11 مستشفى رئيسًا في الخرطوم، تم إغلاق النصف بالكامل أو جزئيًا، منذ 3 يونيو الجاري، كما توقف عن الخدمة منذ 8 يونيو مستشفيان رئيسان للولادة في الخرطوم يوفران خدمات صحية للأمهات، مما يترك نحو 250 ألف امرأة عرضة للخطر.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أنشأ في 7 يونيو مركزًا لعمليات الطوارئ في الخرطوم لتنسيق تبادل المعلومات والاستجابة واللوجستيات والاتصال والتخطيط.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلق بالغ إزاء العنف الذي شهده السودان وتعرض له أخيرًا المحتاجون إلى الرعاية الصحية والعاملون في مجال الصحة والمرافق الصحية، إلى جانب إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لأعمال العنف والتقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن السودانيين ضد المدنيين.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
01:10 AM

الأمم المتحدة تدعو لضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية للمحتاجين بالسودان

"كانيكو" قالت إن نصف المستشفيات الرئيسة بالخرطوم أٌغلق منذ 3 يونيو الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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دعت الأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين للدعم الطبي العاجل في السودان ودخول الإمدادات الطبية إلى البلاد، وسرعة إصدار تأشيرات الدخول لموظفيها الدوليين.

وفي التفاصيل، أفادت المسؤولة في مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إري كانيكو، بأن من بين 11 مستشفى رئيسًا في الخرطوم، تم إغلاق النصف بالكامل أو جزئيًا، منذ 3 يونيو الجاري، كما توقف عن الخدمة منذ 8 يونيو مستشفيان رئيسان للولادة في الخرطوم يوفران خدمات صحية للأمهات، مما يترك نحو 250 ألف امرأة عرضة للخطر.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أنشأ في 7 يونيو مركزًا لعمليات الطوارئ في الخرطوم لتنسيق تبادل المعلومات والاستجابة واللوجستيات والاتصال والتخطيط.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلق بالغ إزاء العنف الذي شهده السودان وتعرض له أخيرًا المحتاجون إلى الرعاية الصحية والعاملون في مجال الصحة والمرافق الصحية، إلى جانب إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لأعمال العنف والتقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن السودانيين ضد المدنيين.

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