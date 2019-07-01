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"الشؤون الإسلامية" بالخرج تحارب الجماعات الضالة ببرنامج الأمن الفكري

تنفذ أربع محاضرات توجيهية بمدينة السيح لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالخرج الأحد القادم، برنامجاً توعوياً بعنوان "الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة" والتي تقام في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.

ويستهل البرنامج بإقامة أربع محاضرات توجيهية، حيث يلقي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين محاضرتين بعنوان: "سبل حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة"، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع البكيري بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع سعيد بن زيد في حي الأندلس.

فيما يلقي الشيخ أحمد بن ماجد الحربي محاضرتين بعنوان: "أهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة"، الأولى بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع الأمير بندر بحي السلام.

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"الشؤون الإسلامية" بالخرج تحارب الجماعات الضالة ببرنامج الأمن الفكري
سبق

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالخرج الأحد القادم، برنامجاً توعوياً بعنوان "الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة" والتي تقام في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.

ويستهل البرنامج بإقامة أربع محاضرات توجيهية، حيث يلقي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين محاضرتين بعنوان: "سبل حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة"، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع البكيري بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع سعيد بن زيد في حي الأندلس.

فيما يلقي الشيخ أحمد بن ماجد الحربي محاضرتين بعنوان: "أهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة"، الأولى بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع الأمير بندر بحي السلام.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
04:46 PM

"الشؤون الإسلامية" بالخرج تحارب الجماعات الضالة ببرنامج الأمن الفكري

تنفذ أربع محاضرات توجيهية بمدينة السيح لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالخرج الأحد القادم، برنامجاً توعوياً بعنوان "الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة" والتي تقام في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.

ويستهل البرنامج بإقامة أربع محاضرات توجيهية، حيث يلقي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين محاضرتين بعنوان: "سبل حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة"، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع البكيري بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع سعيد بن زيد في حي الأندلس.

فيما يلقي الشيخ أحمد بن ماجد الحربي محاضرتين بعنوان: "أهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة"، الأولى بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بحي السليمانية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع الأمير بندر بحي السلام.

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