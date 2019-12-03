"ممكن تصوّر بطاقتك".. حيلة لسرقتك عبر اختراق "واتساب" وطريقتان للتأمين

استغلال العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع بوابة جديدة لـ "هكر" مواقع التواصل

لجأ "هكر" اختراقات مواقع تواصل اجتماعي، إلى حيلٍ للاستيلاء على أموال الآخرين بطرق نصب جديدة واستغلال العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وتتلخص الحيلة الجديدة في قيام "الهكر" بعد اختراق حساب الواتساب الشخصي والتحكم فيه، بإرسال رسائل تنص على الآتي لعددٍ من المسجلين بالقائمة: "أبغى أشتري أغراض أونلاين من النت بقيمة ١٥٠٠ ريال وبطاقتي ما بتشتغل ممكن تصوّر لي بطاقتك من الجهتين"؛ وذلك بهدف الاستيلاء على أموال الآخرين بطرق نصب واحتيال.

وأكّد مختصّون ضرورة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، إما بربط حساب "واتساب" بالبريد الإلكتروني للمستخدم أو بإدخال رمز خاص بالمستخدم من ٦ أرقام، وذلك لتزايد اختراقات حسابات "الواتساب"؛ والتلاعب بها واستغلال العلاقات الاجتماعية بالاحتيال والنصب مقابل الاستيلاء على أموال الآخرين.