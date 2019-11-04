النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النادي السعودي بنيوكاسل يحتفي بالخريجين تحت عنوان "سفراء رؤية"

بحضور الملحق الثقافي بأستراليا وشخصيات دبلوماسية وثقافية وأكاديمية

نظم نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية حفلاً للخريجين والخريجات تحت عنوان "سفراء رؤية"، بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي.

حضر الحفل مساعدو الملحق للشؤون الثقافية، الشؤون الإدارية، الجودة والتطوير، والمشرف الأكاديمي لجامعة نيوكاسل وممثلو سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا، وعدد من الشخصيات الأمنية والثقافية والأكاديمية الأسترالية والمبتعثين السعوديين، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ومسيرة "سفراء رؤية".

ورحب رئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان، نيابة عن أعضاء النادي، بجميع الحضور، ثم ألقى الملحق الثقافي كلمة بهذه المناسبة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من اهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح.

وقال: برامج الابتعاث أحد أهم موارد تحقيق الرؤية الوطنية، ونهنئ جميع أعضاء الملحقية الخريجين والخريجات.

وتضمن الحفل فقرات كان من أهمها نغمة وطن والتي قدم من خلالها المبتعث طلال الحويطي أغنية وطني الحبيب وفوق هام السحب عبر آلة العود، والتي تفاعل معها الحضور السعودي والأسترالي لما تحمل بين طياتها من شجن ونغم وطني فريد.

وفي نهاية الكرنفال الوطني، كرّم الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة الحقيقة للمملكة العربية السعودية.

جاء هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية.

وقررت إدارة النادي اختيار عنوان "سفراء رؤية" لهذا الحفل إيمانًا بأهمية الأندية الطلابية والمنظمات التطوعية الوطنية في بلد اللبتعاث لإيصال رسالة الوطن ونقل الصورة التي كانت ولازالت ناصعة البياض.

أستراليا سفراء رؤية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
النادي السعودي بنيوكاسل يحتفي بالخريجين تحت عنوان "سفراء رؤية"
سبق

نظم نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية حفلاً للخريجين والخريجات تحت عنوان "سفراء رؤية"، بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي.

حضر الحفل مساعدو الملحق للشؤون الثقافية، الشؤون الإدارية، الجودة والتطوير، والمشرف الأكاديمي لجامعة نيوكاسل وممثلو سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا، وعدد من الشخصيات الأمنية والثقافية والأكاديمية الأسترالية والمبتعثين السعوديين، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ومسيرة "سفراء رؤية".

ورحب رئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان، نيابة عن أعضاء النادي، بجميع الحضور، ثم ألقى الملحق الثقافي كلمة بهذه المناسبة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من اهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح.

وقال: برامج الابتعاث أحد أهم موارد تحقيق الرؤية الوطنية، ونهنئ جميع أعضاء الملحقية الخريجين والخريجات.

وتضمن الحفل فقرات كان من أهمها نغمة وطن والتي قدم من خلالها المبتعث طلال الحويطي أغنية وطني الحبيب وفوق هام السحب عبر آلة العود، والتي تفاعل معها الحضور السعودي والأسترالي لما تحمل بين طياتها من شجن ونغم وطني فريد.

وفي نهاية الكرنفال الوطني، كرّم الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة الحقيقة للمملكة العربية السعودية.

جاء هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية.

وقررت إدارة النادي اختيار عنوان "سفراء رؤية" لهذا الحفل إيمانًا بأهمية الأندية الطلابية والمنظمات التطوعية الوطنية في بلد اللبتعاث لإيصال رسالة الوطن ونقل الصورة التي كانت ولازالت ناصعة البياض.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
03:12 PM

النادي السعودي بنيوكاسل يحتفي بالخريجين تحت عنوان "سفراء رؤية"

بحضور الملحق الثقافي بأستراليا وشخصيات دبلوماسية وثقافية وأكاديمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
33

نظم نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية حفلاً للخريجين والخريجات تحت عنوان "سفراء رؤية"، بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي.

حضر الحفل مساعدو الملحق للشؤون الثقافية، الشؤون الإدارية، الجودة والتطوير، والمشرف الأكاديمي لجامعة نيوكاسل وممثلو سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا، وعدد من الشخصيات الأمنية والثقافية والأكاديمية الأسترالية والمبتعثين السعوديين، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ومسيرة "سفراء رؤية".

ورحب رئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان، نيابة عن أعضاء النادي، بجميع الحضور، ثم ألقى الملحق الثقافي كلمة بهذه المناسبة شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من اهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح.

وقال: برامج الابتعاث أحد أهم موارد تحقيق الرؤية الوطنية، ونهنئ جميع أعضاء الملحقية الخريجين والخريجات.

وتضمن الحفل فقرات كان من أهمها نغمة وطن والتي قدم من خلالها المبتعث طلال الحويطي أغنية وطني الحبيب وفوق هام السحب عبر آلة العود، والتي تفاعل معها الحضور السعودي والأسترالي لما تحمل بين طياتها من شجن ونغم وطني فريد.

وفي نهاية الكرنفال الوطني، كرّم الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة الحقيقة للمملكة العربية السعودية.

جاء هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات واحتفالات أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية.

وقررت إدارة النادي اختيار عنوان "سفراء رؤية" لهذا الحفل إيمانًا بأهمية الأندية الطلابية والمنظمات التطوعية الوطنية في بلد اللبتعاث لإيصال رسالة الوطن ونقل الصورة التي كانت ولازالت ناصعة البياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,652
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,928
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,348
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,556

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة