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أمانة الطائف: سلمنا مشروع وادي القيم لمقاول والعمل جار ولم ينته

تعقيباً على خبر "سبق" سقوط مركبة بداخله لانجراف التربة وعدم وجود عبارة

أوضحت أمانة الطائف أن مشروع عبارة وادي القيم الأعلى استلمه أحد المقاولين وجار العمل به، والمشروع لم ينته بعد، وذلك تعقيباً عما نشرته "سبق" بعنوان "الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسببان بسقوط مركبة داخل وادي القيم".

جاء ذلك بعد أن تسببت الأمطار والسيول مساء أمس في انجراف التربة ما أدى إلى سقوط إحدى المركبات في وادي القيم بالطائف للطريق الرابط بين الصيانة وإحدى القرى المجاورة، حيث ينتظر المواطنون بين الحين والآخر ردم الطريق، وتسهيل الحركة، وسط تجدد مطالبهم للجهات المعنية بوضع عبَّارة وجسر لربط الطريق، فيما لا يزال الطريق صعباً لمرور المركبات منه جراء انجراف التربة ووجود صخور تعيق الحركة المرورية به، وبانتظار ردم الطريق وتسويته.

وكانت "سبق" تلقت شكاوى عدة من المواطنين، يبدون فيها تذمرهم حول استمرار وضع انجراف التربة وتعرض المركبات للسقوط في الوادي، وقطع الطريق دون حلول من الجهات المعنية لسنوات طويلة، ويطالبون بعبّارة وجسر لمسافة قريبة لا تتجاوز عشرة أمتار؛ لربطهم بالضفة الأخرى بين حي الصيانة والقرى الأخرى المجاورة له، وخصوصاً أن الطريق يشهد مرور مركبات بشكل متزايد.

الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسبب بسقوط مركبة داخل وادي القيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف: سلمنا مشروع وادي القيم لمقاول والعمل جار ولم ينته
سبق

أوضحت أمانة الطائف أن مشروع عبارة وادي القيم الأعلى استلمه أحد المقاولين وجار العمل به، والمشروع لم ينته بعد، وذلك تعقيباً عما نشرته "سبق" بعنوان "الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسببان بسقوط مركبة داخل وادي القيم".

جاء ذلك بعد أن تسببت الأمطار والسيول مساء أمس في انجراف التربة ما أدى إلى سقوط إحدى المركبات في وادي القيم بالطائف للطريق الرابط بين الصيانة وإحدى القرى المجاورة، حيث ينتظر المواطنون بين الحين والآخر ردم الطريق، وتسهيل الحركة، وسط تجدد مطالبهم للجهات المعنية بوضع عبَّارة وجسر لربط الطريق، فيما لا يزال الطريق صعباً لمرور المركبات منه جراء انجراف التربة ووجود صخور تعيق الحركة المرورية به، وبانتظار ردم الطريق وتسويته.

وكانت "سبق" تلقت شكاوى عدة من المواطنين، يبدون فيها تذمرهم حول استمرار وضع انجراف التربة وتعرض المركبات للسقوط في الوادي، وقطع الطريق دون حلول من الجهات المعنية لسنوات طويلة، ويطالبون بعبّارة وجسر لمسافة قريبة لا تتجاوز عشرة أمتار؛ لربطهم بالضفة الأخرى بين حي الصيانة والقرى الأخرى المجاورة له، وخصوصاً أن الطريق يشهد مرور مركبات بشكل متزايد.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
01:14 AM

أمانة الطائف: سلمنا مشروع وادي القيم لمقاول والعمل جار ولم ينته

تعقيباً على خبر "سبق" سقوط مركبة بداخله لانجراف التربة وعدم وجود عبارة

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سعود الدعجاني - الطائف
5
5,866

أوضحت أمانة الطائف أن مشروع عبارة وادي القيم الأعلى استلمه أحد المقاولين وجار العمل به، والمشروع لم ينته بعد، وذلك تعقيباً عما نشرته "سبق" بعنوان "الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسببان بسقوط مركبة داخل وادي القيم".

جاء ذلك بعد أن تسببت الأمطار والسيول مساء أمس في انجراف التربة ما أدى إلى سقوط إحدى المركبات في وادي القيم بالطائف للطريق الرابط بين الصيانة وإحدى القرى المجاورة، حيث ينتظر المواطنون بين الحين والآخر ردم الطريق، وتسهيل الحركة، وسط تجدد مطالبهم للجهات المعنية بوضع عبَّارة وجسر لربط الطريق، فيما لا يزال الطريق صعباً لمرور المركبات منه جراء انجراف التربة ووجود صخور تعيق الحركة المرورية به، وبانتظار ردم الطريق وتسويته.

وكانت "سبق" تلقت شكاوى عدة من المواطنين، يبدون فيها تذمرهم حول استمرار وضع انجراف التربة وتعرض المركبات للسقوط في الوادي، وقطع الطريق دون حلول من الجهات المعنية لسنوات طويلة، ويطالبون بعبّارة وجسر لمسافة قريبة لا تتجاوز عشرة أمتار؛ لربطهم بالضفة الأخرى بين حي الصيانة والقرى الأخرى المجاورة له، وخصوصاً أن الطريق يشهد مرور مركبات بشكل متزايد.

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