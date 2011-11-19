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"الفالح" يبحث مع وزير الطاقة العراقي عدداً من الموضوعات المشتركة

في مقر إقامته بالرياض والمتعلقة بمجال الطاقة والصناعة بين البلدين الشقيقين

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبدالله الجبوري، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود بالرياض.

‏وجرى، خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك المتعلقة بمجال الطاقة والصناعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، نائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، ومن الجانب العراقي ‏وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم، والسفير العراقي لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف، والمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح" يبحث مع وزير الطاقة العراقي عدداً من الموضوعات المشتركة
سبق

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبدالله الجبوري، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود بالرياض.

‏وجرى، خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك المتعلقة بمجال الطاقة والصناعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، نائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، ومن الجانب العراقي ‏وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم، والسفير العراقي لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف، والمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
03:25 PM

"الفالح" يبحث مع وزير الطاقة العراقي عدداً من الموضوعات المشتركة

في مقر إقامته بالرياض والمتعلقة بمجال الطاقة والصناعة بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبدالله الجبوري، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود بالرياض.

‏وجرى، خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك المتعلقة بمجال الطاقة والصناعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، نائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، ومن الجانب العراقي ‏وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم، والسفير العراقي لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف، والمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي.

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