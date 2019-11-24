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"ملتقى مكة الثقافي" يعتمد مبادرات فرع وزارة العمل المشاركة

7 مبادرات منوعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

اعتمد ملتقى مكة الثقافي، قبول مبادرات فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، للمشاركة في الملتقى للعام ١٤٤١هـ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

والمبادرات هي: "تلاوتي في كبري" وهي مختصة بتعليم كبار السن بدار المسنين، و"بلسان عربي مبين" وهي برنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية، و"هويتي عربية" (الخط العربي) وهي مختصة بأبناء أسر الضمان الاجتماعي، و"بلغتي أكون" وهي مختصة بتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية، و"عقدي بلغتي" وهي مختصة للقطاع الخاص لنشر استخدام اللغة العربية بعقود العمل، و"تواصلنا عربي" وهي مختصة بتعليم الأبناء الأيتام صغيري السن بالدور الإيوائية، و"فصحاء بالتقنية" وهي مختصة بتعليم الأبناء الأيتام من المرحلة العمرية من 6 حتى 14 سنة باستخدام الأجهزة الذكية.

وأوضح مدير العلاقات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومنسق المبادرات مشعل القرشي، أنه تم اعتماد المبادرات السبع من قِبَل مسؤلي ملتقى مكة الثقافي التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل؛ مشيرًا إلى أنه سيعمل وزملاءه لتحقيق كل الرؤى والتطلعات والأهداف التي وُضع الملتقى من أجلها؛ مستندين إلى روح فريق متعاون.

ملتقى مكة الثقافي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملتقى مكة الثقافي" يعتمد مبادرات فرع وزارة العمل المشاركة
سبق

اعتمد ملتقى مكة الثقافي، قبول مبادرات فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، للمشاركة في الملتقى للعام ١٤٤١هـ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

والمبادرات هي: "تلاوتي في كبري" وهي مختصة بتعليم كبار السن بدار المسنين، و"بلسان عربي مبين" وهي برنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية، و"هويتي عربية" (الخط العربي) وهي مختصة بأبناء أسر الضمان الاجتماعي، و"بلغتي أكون" وهي مختصة بتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية، و"عقدي بلغتي" وهي مختصة للقطاع الخاص لنشر استخدام اللغة العربية بعقود العمل، و"تواصلنا عربي" وهي مختصة بتعليم الأبناء الأيتام صغيري السن بالدور الإيوائية، و"فصحاء بالتقنية" وهي مختصة بتعليم الأبناء الأيتام من المرحلة العمرية من 6 حتى 14 سنة باستخدام الأجهزة الذكية.

وأوضح مدير العلاقات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومنسق المبادرات مشعل القرشي، أنه تم اعتماد المبادرات السبع من قِبَل مسؤلي ملتقى مكة الثقافي التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل؛ مشيرًا إلى أنه سيعمل وزملاءه لتحقيق كل الرؤى والتطلعات والأهداف التي وُضع الملتقى من أجلها؛ مستندين إلى روح فريق متعاون.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
12:36 PM

"ملتقى مكة الثقافي" يعتمد مبادرات فرع وزارة العمل المشاركة

7 مبادرات منوعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمد ملتقى مكة الثقافي، قبول مبادرات فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، للمشاركة في الملتقى للعام ١٤٤١هـ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

والمبادرات هي: "تلاوتي في كبري" وهي مختصة بتعليم كبار السن بدار المسنين، و"بلسان عربي مبين" وهي برنامج تثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية، و"هويتي عربية" (الخط العربي) وهي مختصة بأبناء أسر الضمان الاجتماعي، و"بلغتي أكون" وهي مختصة بتعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية، و"عقدي بلغتي" وهي مختصة للقطاع الخاص لنشر استخدام اللغة العربية بعقود العمل، و"تواصلنا عربي" وهي مختصة بتعليم الأبناء الأيتام صغيري السن بالدور الإيوائية، و"فصحاء بالتقنية" وهي مختصة بتعليم الأبناء الأيتام من المرحلة العمرية من 6 حتى 14 سنة باستخدام الأجهزة الذكية.

وأوضح مدير العلاقات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومنسق المبادرات مشعل القرشي، أنه تم اعتماد المبادرات السبع من قِبَل مسؤلي ملتقى مكة الثقافي التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل؛ مشيرًا إلى أنه سيعمل وزملاءه لتحقيق كل الرؤى والتطلعات والأهداف التي وُضع الملتقى من أجلها؛ مستندين إلى روح فريق متعاون.

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