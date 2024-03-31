شاهد.. تعثُّر الفنان عبدالله الرويشد على المسرح

تعثَّر الفنان عبدالله الرويشد على المسرح الوطني الكويتي أثناء تأديته إحدى الأغاني مساء اليوم.
واطمأن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على صحة الفنان، وأكد أنه بصحة وعافية.
تعثَّر الفنان عبدالله الرويشد على المسرح الوطني الكويتي أثناء تأديته إحدى الأغاني مساء اليوم.
واطمأن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على صحة الفنان، وأكد أنه بصحة وعافية.
تعثَّر الفنان عبدالله الرويشد على المسرح الوطني الكويتي أثناء تأديته إحدى الأغاني مساء اليوم.
واطمأن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على صحة الفنان، وأكد أنه بصحة وعافية.
تعثَّر الفنان عبدالله الرويشد على المسرح الوطني الكويتي أثناء تأديته إحدى الأغاني مساء اليوم.
واطمأن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على صحة الفنان، وأكد أنه بصحة وعافية.